Camera | Fico | ' Sono commosso | bel momento per il Paese'

Camera : per Fico primo giorno a Napoli da presidente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) - Prima giornata da presidente della Camera nella sua Napoli per Roberto Fico, che già ieri sera ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo. Il neo eletto non era infatti all'hotel Forum, dove Beppe Grillo, al termine del suo spettacolo, ha festeggiato con Luigi Di Maio, Ale

Camera : per Fico primo giorno a Napoli da presidente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – Prima giornata da presidente della Camera nella sua Napoli per Roberto Fico, che già ieri sera ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo. Il neo eletto non era infatti all’hotel Forum, dove Beppe Grillo, al termine del suo spettacolo, ha festeggiato con Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Riccardo Fraccaro e Carla Ruocco l’importante traguardo politico raggiunto.Per Fico quindi una giornata per ...

Ho conosciuto il Roberto Fico attivista. Ora conservi la sua passione alla Camera : Ho sentito per la prima volta il nome Roberto Fico quando ho incontrato a Napoli i movimenti per la Terra dei Fuochi. In un’epoca in cui i media ancora non trattavano tanto questo tema, cercai di avvicinare quegli attivisti al campaigning digitale e loro mi indicarono Roberto Fico come punto di riferimento. Conobbi poi Fico quando mi ricevette insieme ad Andrea Casale, studente di Farmacia e promotore di #NoMission, a proposito di una ...

FICO ALLA Camera - ALBERTI CASELLATI AL SENATO/ Presidenti eletti : la manovra Lega-M5s contro veti centrodestra : Roberto FICO al SENATO, Elisabetta ALBERTI CASELLATI al SENATO: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega. La mossa contro i veti di Forza Italia.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Roberto Fico - chi è Yvonne : la compagna fotografa del presidente della Camera : Un'unione nata davvero sotto una buona stella: da allora i due non si sono mai più lasciati, e se la carriera politica di lui ha spiccato il volo quella di lei non è stata da meno. Oltre ad essere ...

Fico presidente della Camera - brindisi notturno con Grillo all'hotel Forum : Il primo ad arrivare all'hotel Forum intorno alle 23 per un brindisi con l'intero gruppo pentastellato è stato Alessandro di Battista con la sua...

Roberto Fico - chi è Yvonne : la compagna fotografa del presidente della Camera : ...primo spazio interamente dedicato alla fotografia concepito come un luogo d'incontro in cui nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti big della macchina fotografica provenienti da tutto il mondo,...

Roberto Fico - chi è Yvonne : la compagna fotografa del presidente della Camera : ...primo spazio interamente dedicato alla fotografia concepito come un luogo d'incontro in cui nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti big della macchina fotografica provenienti da tutto il mondo,...

Resiste accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato [VIDEO] : Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia . Quest'ultima era la ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD Video : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato [Video]: Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Quest'ultima era la candidata per la presidenza del #Senato del centrodestra dopo la tragica notte di accordi che ha portato la coalizione alla spaccatura. La comunicazione era arrivata dopo un vertice al palazzo Grazioli tra i leader, tramite una nota in cui si chiedeva al ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : ecco le dichiarazioni del M5S e del PD : Ieri, sabato 24 marzo 2018, sono stati eletti i nuovi presidenti della Camera e del Senato: Roberto Fico del M5S e Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Quest'ultima era la candidata per la presidenza del Senato del centrodestra dopo la "tragica" notte di accordi che ha portato la coalizione alla spaccatura. La comunicazione era arrivata dopo un vertice al palazzo Grazioli tra i leader, tramite una nota in cui si chiedeva al M5S di ...

Casellati eletta presidente del Senato - Fico alla Camera : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato...

Roberto Fico (M5s) alla Camera - Casellati (FI) al Senato | Gentiloni si è dimesso : Regge alla prova del voto la convergenza M5s-centrodestra sulle cariche istituzionali. Fi-Lega-FdI: "Non è un accordo per il governo"'. Come previsto arrivate le dimissioni del premier Gentiloni