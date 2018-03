Calciomercato Inter | tutti su Skriniar | ecco la valutazione del club nerazzurro

Calciomercato Inter - è fatta per De Vrij : tutti i dettagli economici - pronto un altro colpo : Calciomercato Inter, E’ fatta PER DE Vrij – Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, l’Inter è in corsa per la qualificazione in Champions League, prossime partite fondamentali. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione, chiuso un importante colpo di mercato, si tratta di De Vrij. Negli ultimi giorni inserimento da parte del Barcellona ma nelle ultime ore l’Inter ha trovato l’accordo ...

Calciomercato Inter - cinque nomi per rinforzare la squadra : Sono le ultime voci di Calciomercato dell'Inter quelle che fanno sognare i tifosi nerazzurri. In questa stagione la formazione di Spalletti continuerà a lottare per un posto in Champions League, ma nel prossimo torneo di serie A magari potrà puntare ancora più in alto se arriveranno i giusti rinforzi. Nelle ultime settimane sono stati davvero tanti i rumors di mercato del club nerazzurro, cerchiamo un po' di riepilogare quelli che potrebbero ...

Calciomercato - asta per Gabbiadini : tutti i club interessati all’attaccante : Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton si prepara a tornare in Italia nella prossima stagione, esperienza altalenante in Inghilterra, l’obiettivo è tonare grande protagonista. Le qualità del calciatore sono enormi, Gabbiadini ha solo bisogno di continuità per tornare ad essere decisivo in Serie A. Tanti club fiutano l’affare, in particolar modo il Bologna, alla ricerca di un attaccante. Ma non solo si prepara una vera e ...

Calciomercato Juventus - non solo Emre Can : Hector e Ginter : TORINO - Tra gli sponsor di Emre Can alla Juventus c'è anche il suo connazionale Sami Khedira . E peraltro la lista dei tedeschi nel mirino dei dirigenti bianconeri è piuttosto corposo, giacché ...

Calciomercato Inter - prenotato Cuello : è considerato il nuovo Messi : Calciomercato Inter – L’Inter è in fase di ripresa, in particolar modo continua la corsa alla Champions League dopo il netto successo sul campo della Sampdoria. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed al Calciomercato, secondo quanto riporta gazzamercato.it il club nerazzurro è rimasto stregato da Tomas Cuello, talento classe 2000 dell’Atletico Tucuman, considerato il nuovo Messi. Proprio il calciatore del Barcellona ha dato la ...

Calciomercato - Icardi via dall’Inter : “offerte incredibili”. I cinesi corrono ai ripari : “Quale sarà il colpo importante dell’estate? Giocatori forti in Italia ce ne sono tantissimi, Dybala, Icardi su tutti, ma credo che Icardi sia il giocatore che arriverà ad avere offerte tali che l’Inter farà fatica a rilanciare. Indipendentemente dalla clausola credo che per lui sia venuto il momento di fare un cambiamento, è uno dei giocatori che sarebbe bene provasse una nuova avventura. Dove? Credo all’estero e non in ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : 'Torreira? Non ci sono solo Inter e Napoli' : TORINO - ' Rimpianto per aver venduto Skriniar a quel prezzo vedendo le cifre del mercato? Non sono un uomo di rimpianti, non mi guardo mai indietro, sono un uomo del fare. Il calcio è femmina, è ...

Calciomercato Inter : triplo colpo a parametro zero che fa felici i tifosi? Video : In casa #Inter si discute molto di Calciomercato [Video]. Molte strategie dipenderanno dal piazzamento dei nerazzurri alla fine del campionato e in ballo ci sono sopratutto le permanenze di Cancelo e Rafinha, che hanno entrambi un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro che l'Inter vorrebbe esercitare. Serviranno però introiti extra per poterli far rimanere a Milano, ed è per questo che l'Inter in attesa di sapere se partecipera' alla ...

Calciomercato - Skriniar : «All'Inter sono felice. De Vrij? Ci aiuterà» : MILANO - "Per me sarà una partita speciale . È sempre così quando giochi contro la tua ex squadra". Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha presentato così la prossima sfida di campionato contro la ...

Calciomercato Inter - il difensore Skriniar si sbilancia sul futuro : Calciomercato Inter, importanti dichiarazioni di Skriniar. “I tifosi hanno paura di un mio addio? Possono stare tranquilli, io sono contento qui”, così il difensore nerazzurro Milan Skriniar, Intervistato da Premium Sport in vista della partita contro la Sampdoria a Genova. “Quella con la Sampdoria per me e’ una partita speciale. E’ sempre cosi’ quando giochi contro la tua ex squadra: sappiamo che in casa loro ...

Calciomercato Inter - caccia ad Asamoah. Vicino De Vrji : Nerazzurri in pressing sull'esterno della Juve, ma potrebbe rinnovare, accordo ad un passo con l'olandese

Calciomercato : e se Balotelli tornasse all’Inter? L’attaccante del Nizza difficilmente resterà in Francia - Ausilio sonda il terreno per un clamoroso ritorno : Sì, avete letto bene. Sì cari tifosi dell’Inter la probabilità c’è, eccome se esiste. Mario Balotelli, a fine anno, lascerà il Nizza ed il campionato francese. E’ proprio lo stesso presidente della squadra dell’italiano a dirlo a chiare lettere come riportato da CalcioWeb. Balotelli stà facendo una grande stagione trascinando la sua squadra in traguardi insperati e l’Inter sta osservando la situazione per un ...