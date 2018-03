Calcio - Serbia-Italia : amichevole Under 21. Data - programma - orario d’inizio e tv : quando si gioca e come seguire la partita : Martedì 27 marzo (ore 18.30) si giocherà Serbia-Italia, amichevole tra Under 21. La nostra Nazionale sarà impegnata al Karadjordje Stadium di Novi Sad: gli azzurrini andranno a caccia della vittoria nella tana dell’ostica formazione slava che ha tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. I ragazzi di coach Evani, dopo il pareggio casalingo contro la Norvegia, vogliono tornare al successo e proseguire al meglio il proprio cammino ...

Calcio - l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole : i 24 azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Serbia-Kazakistan 1-3. Higuita e Douglas scatenati - kazaki in semifinale! : Il kazakistan è la prima semifinalista degli Europei 2018 di Calcio a 5. La compagine allenata da Cacau stende la Serbia al termine di un match estremamente equilibrato e si candida a tutti gli effetti per la vittoria del torneo. A fare la differenza tra le fila dei kazaki sono le avanzate del portiere Higuita e le giocate di un fantastico Douglas, autentico mattatore del match. Per la Serbia resta l’amarezza per l’ennesima beffa ...

Calcio - ufficializzate quattro amichevoli per l’Italia U21 : sfide a Serbia - Portogallo e Francia. Date - programma - orari e tv : Sono stati ufficializzati i prossimi impegni per la Nazionale Italiana U21. Gli azzurrini sono già qualificati agli Europei 2019 in qualità di Paese organizzatore e dunque proseguiranno la propria preparazione con una serie di amichevoli: disputeremo quattro match tra marzo e maggio anche se nei primi due casi non sappiamo chi siederà sulla panchina visto che Gigi Di Biagio sarà CT ad interim della Nazionale maggiore. L’Italia ospiterà la ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : è il giorno dei quarti! Ostacolo russo per la Slovenia - il Kazakistan e la Serbia nel revival di Belgrado : L’Italia è già a casa ma gli Europei 2018 di Calcio a 5 si apprestano a vivere la fase più intensa della competizione. All’Arena Stozice vanno in scena oggi, lunedì 5 febbraio, i primi due quarti di finale che vedono affrontarsi, ad incrocio, le prime due classificate dei gruppi A e B. Pesa come un macigno l’assenza degli azzurri, eliminati a causa dell’ultimo posto nel girone con Slovenia e Serbia al termine di due ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - una reazione che fa ben sperare. Esordio agrodolce con la Serbia - ma ora è vietato fallire : Un’Italia coriacea, a tratti bella, ma poco cinica non va oltre il pari contro la Serbia ed ora è già costretta a giocarsi il tutto per tutto nel’ultima partita del gruppo A al cospetto dei padroni di casa della Slovenia. L’Esordio degli azzurri agli Europei 2018 di Lubiana è agrodolce contro un avversario sulla carta inferiore, ma dotato di qualità tecniche e fisiche importanti. Il predominio in fase di possesso palla e le ...

Calcio a 5 : Europei - Italia-Serbia 1-1 : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Inizia con un pareggio il cammino della Nazionale di Calcio a cinque all'Europeo. Nella 'Stozice arena' di Lubiana, gli azzurri non vanno oltre l'1-1 con la Serbia e, per la ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Serbia 1-1 - le pagelle degli azzurri. De Luca pareggia - Honorio inventa - Merlim tutto campo : Oggi l’Italia ha fatto il proprio debutto agli Europei 2018 di Calcio a 5 pareggiando con la Serbia per 1-1. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a Lubiana. STEFANO MAMMARELLA: 6,5. Il nostro portiere non può nulla sul gol di Tomic. Per il resto si è sempre fatto trovare pronto e ha dato sicurezza a tutta la squadra. GABRIEL LIMA: 6. Ci si aspettava qualche guizzo in più da parte del nostro capitano che è invece emerso ...

Calcio a 5 - Europei 2018 – L’Italia incomincia con un pareggio : 1-1 con la Serbia - De Luca ci salva. Gli azzurri sbattono contro Aksentijevic : L’Italia incomincia gli Europei 2018 di Calcio a 5 con un pareggio: gli azzurri si fermano sull’1-1 contro la Serbia e dunque si giocheranno la qualificazione ai quarti di finale sabato sera nel match decisivo contro la Slovenia. Gli azzurri sono scesi in campo a Lubiana con i favori del pronostico, desiderosi di riscattare la debacle di due anni fa e con la speranza di ripercorrere le orme del trionfo epocale di Anversa 2014. Gli ...

LIVE Italia-Serbia - Europei Calcio a 5 2018 in DIRETTA : 1-1 - gli azzurri incominciano con un pareggio. Decisiva sfida alla Slovenia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, esordio degli azzurri agli Europei 2018 di calcio a 5. La nostra Nazionale sfiderà la formazione slava che l’altroieri ha pareggiato contro la Slovenia: i ragazzi di coach Menichelli vanno a caccia di una vittoria che garantirebbe la qualificazione anticipata ai quarti di finale, in caso di alto risultato ci giocheremmo tutto nella sfida conclusiva contro i padroni di casa. A ...

DIRETTA/ Italia-Serbia (risultato finale 1-1) Calcio a 5 streaming video e tv : De Luca risponde a Tomic! : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv, orario, risultato live. Cominciano anche per gli azzurri gli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 1 febbraio)(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:17:00 GMT)

