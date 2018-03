Calcio a 5 Iannascoli | ' Scommesse anomale sul Pescara'

ilcentro

: #Abruzzo #Pescaracalcio #DelfinoPescara #calcio #Pescara, il giudice archivia la querela di #Iannascoli a… - Il_Centro : #Abruzzo #Pescaracalcio #DelfinoPescara #calcio #Pescara, il giudice archivia la querela di #Iannascoli a… -

(Di domenica 25 marzo 2018) A dare il via a un'indagine che torna a scuotere il mondo del futsal durante la festa della final eight di coppa Italia in corso a Pesaro è una denuncia presentata dal presidente del Delfino, Danilo ...