Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Acqua&Sapone in trionfo! Luparense sconfitta in rimonta - finale intensa con super Mammarella : Acqua&Sapone Unigross in trionfo. Gli abruzzesi vincono in rimonta la finale della Coppa Italia 2018, superando 3-1 la Luparense con le reti di Lukaian, Calderolli e Murilo e confermando la loro straordinaria competitività ai vertici nazionali del Calcio a 5. Per l’Acqua&Sapone si tratta della seconda vittoria del trofeo, dopo il successo nel 2014, quando sconfissero in finale la Lazio grazie alle giocate del portoghese Fernando ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Luparense e Acqua&Sapone in finale! Came Dosson sconfitta di misura - Napoli ko ai rigori : La finale della Coppa Italia 2018 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. Le due seconde classificate del campionato di Serie A si giocheranno il trofeo nell’ultimo atto, che andrà in scena stasera, domenica 25 marzo, alle ore 18.00 al PalaFiera di Pesaro. I Lupi e gli abruzzesi hanno prevalso al termine di due semifinali estremamente equilibrate, eliminando rispettivamente la Came Dosson e la Lollo Caffè Napoli e guadagnandosi ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : le big four passano il turno! Came Dosson-Luparense e Acqua&Sapone-Napoli le due semifinali : Le prime quattro del campionato di Serie A monopolizzano la Final Eight della Coppa Italia 2018. Tutto secondo copione nei quarti di finale del torneo che assegna il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana, vinta dala Luparense. A passare il turno sono la Came Dosson, la Luparense, l’Acqua&Sapone Unigross e la Lollo Caffè Napoli, che al PalaFiera di Pesaro fanno la voce grossa e dimostrano di essere un gradino avanti ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Acqua&Sapone ai quarti col brivido - passano il turno anche due squadre della Serie A2 : Sei compagini della massima Serie e due provenienti dalla A2 accedono ai quarti della Coppa della Divisione 2017-2018, il torneo con sfide ad eliminazione diretta introdotto a partire da questa stagione per coinvolgere in un’unica competizione le squadre dei vari campionati italiani di Calcio a 5. I campioni d’Italia della Luparense hanno la meglio nettamente sul Block Stem Cisternino, sconfitto con un perentorio 2-7, mentre ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : il tabellone completo. Calendario - programma - orari e tv : Le migliori otto squadre del girone d’andata a caccia del secondo trofeo stagionale. Il PalaCampanara di Pesaro sarà il teatro della Final Eight di Coppa Italia 2018, che andrà in scena tra giovedì 22 e domenica 25 marzo. Un vero e proprio tour de force che si consumerà in quattro giorni con la disputa di tre turni ad eliminazione diretta che decreteranno chi potrà alzare al cielo l’ambito trofeo. Ad aprire le danze giovedì 22 marzo ...

Capo d'Orlando e Rocca di Caprileone - Me - : dal 23 marzo l'eliminatoria della coppa Italia medici di Calcio : E proprio su quest'ultimo aspetto si è soffermato l'assessore Rosario Milone."Da sempre Capo d'Orlando coniuga sport e turismo. La presenza di oltre 200 medici provenienti da tutta Italia sarà un bel ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : sorteggiati gli accoppiamenti della Final Eight - sfida da brividi tra Pesaro e Acqua&Sapone : Quattro giorni di duelli fra le migliori squadre del campionato, ma soltanto una avrà l’onore di alzare al cielo il trofeo. Sono stati sorteggiati gli abbinamenti per la Final Eight della Coppa Italia 2018 di Calcio a 5, che andrà in scena tra giovedì 22 e domenica 25 marzo al PalaFiera di Pesaro. La competizione è stata rinviata di due settimane per ragioni televisive e sarà trasmessa per intero su Fox Sports, canale 204 del palinsesto ...

Juve e Milan di coppa Italia in diretta in Usa e Australia su Mediaset Italia - Calcio : Milioni di Italiani all'estero, grazie a Mediaset Italia, potranno assistere alle due sfide decisive di coppa Italia in tv nei bouquet delle emittenti che offrono il servizio oppure in streaming

Piqué trasforma la Coppa Davis nel mondiale di tennis. Lukaku propone l'All-Star Game del Calcio - Bolt a Manchester : Restando in tema di legami tra il calcio e gli altri sport, Romelu Lukaku lancia una nuova idea. L'attaccante belga del Manchester United propone di organizzare l' All-Star Game in Premier League, ...

Calcio : City vince Coppa Lega inglese : ROMA, 25 FEB - Primo trofeo conquistato in Inghilterra per Pep Guardiola. Il Manchester City guidato dal tecnico catalano ha infatti vinto la Coppa di Lega inglese , Carabao Cup, battendo in finale a ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : la data e gli orari delle semifinali di ritorno. Juventus-Atalanta e Lazio-Milan : programma e tv : Sono stati definiti gli orari delle semifinali di ritorno della Coppa Italia 2018 di Calcio. A sorpresa i due incontri si giocheranno lo stesso giorno, uno dietro l’altro per una vera e propria scorpacciata di grande. Appuntamento a mercoledì 28 febbraio. Ad aprire le danze sarà la Juventus che aprirà le porte dell’Allianz Stadium per ospitare l’Atalanta dopo aver vinto per 1-0 a Bergamo: strano orario delle 17.30 per i ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Milan-Lazio 0-0 - termina a reti a bianche a San Siro. Si decide tutto al ritorno : termina a reti bianche la semifinale d’andata della Coppa Italia 2017-2018 tra Milan e Lazio. Non riescono ad incidere gli attacchi rossoneri e biancocelesti a San Siro e si deciderà tutto nel match di ritorno dello Stadio Olimpico di Roma, programmato il 28 febbraio. Lazio migliore nel primo tempo con Immobile molto pericoloso, mentre nella ripresa i rossoneri in evidenza con Çalhanoglu vicinissimo alla marcatura. PRIMO TEMPO – ...