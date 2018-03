“Bugiardi!” Nadia Rinaldi contro Striscia A Domenica Live lo “show” dell’attrice che si

caffeinamagazine

: Come mai Graeg quando c'e in vista la macchina della verità non stà mai bene? E Nadia? Un'altra bugiarda. Come fan… - OmeroSalaris : Come mai Graeg quando c'e in vista la macchina della verità non stà mai bene? E Nadia? Un'altra bugiarda. Come fan… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Stavolta gli attapirati potrebbe essere loro, i mattatori dila Notizia che, in queste settimane, ha preso di mira Alessia Marcuzzi e l’Isola dei Famosi alle prese con un’edizione quanto mai travagliata. A tira in ballo il tg satirico di Antonio Ricci è, ospite di Barbara D’Urso a. Nel dettaglio l’attrice ha affermato di non aver apprezzato la messa in onda di alcuni suoi messaggi paralndo di un “taglia e cuci” degli audio messa in atto daLa, inoltre, non ha gradito il fatto che Eva abbia fornito al programma di Canale 5 lo scambio di una chat privata. Inoltre,è tornata a ribadire di non avere nulla a che fare con il canna-gate e che la sua versione dei fatti è sempre rimasta la stessa “Io ho sempre dato la stessa versione dei fatti. Se fanno i taglia e cuci dei messaggi…” ha replicato, ...