Bud Spencer | le figlie a Domenica Live | “Una mostra a Napoli dedicata a papà”

Diamante e Cristiana Pedersoli - figlie di Bud Spencer a Domenica Live/ “Era un uomo rinascimentale!” : Le figlie di Bud Spencer a Domenica Live, Il ricordo di Cristiana e Diamante parlando del padre: “Era un uomo rinascimentale!”, la prima intervista da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:23:00 GMT)

Domenica Live – Ventitréesima puntata del 25 marzo 2018 – Rinaldi - Grandi - Crespi e le figlie di Bud Spencer tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un connubio di argomenti […] L'articolo Domenica Live – ...

Dopo Don Matteo - Terence Hill al cinema con Il mio nome è Thomas - western dedicato all’amico Bud Spencer : Il gran ritorno di Terence Hill al cinema non poteva che avvenire con un filone cinematografico che l'ha reso celebre: ne Il mio nome è Thomas, il Don Matteo televisivo è il protagonista di una sorta di spaghetti-western on the road. L'attore, volto iconico del genere grazie a titoli come I quattro dell’Ave Maria, Il mio nome è Nessuno e Lo chiamavano Trinità, ha diretto e interpretato il film che ha voluto dedicare all'amico di set e di ...

Terence Hill torna al cinema con 'Il mio nome è Thomas' : 'Lo dedico a Bud Spencer' : Il 19 aprile esce al cinema Il mio nome è Thomas , di e con Terence Hill e con Veronica Bitto, Guia Jelo, Andy Luotto. Dopo anni di successi televisivi Terence Hill torna protagonista sul grande ...

Il figlio di Bud Spencer/ “Mio padre? Per noi bambini era come Babbo Natale” : Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, racconta alcuni aspetti inediti della vita del padre a partire dall'amore per la famiglia, la carriera e l'amicizia con Terence Hill.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:51:00 GMT)

Chi trova un amico trova un tesoro - Rete 4/ Bud Spencer protagonista - info streaming (oggi - 12 marzo 2018) : Chi trova un amico trova un tesoro, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:58:00 GMT)

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi - 12 marzo 2018) : Chi TROVA un AMICO TROVA un TESORO, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 12 marzo 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:17:00 GMT)

PARI E DISPARI/ Info streaming del film con Bud Spencer e Terence Hill in onda su Rete 4 (oggi - 4 marzo 2018) : PARI e disPARI, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Bud Spencer, Terence Hill e Luciano Catenacci, alla regia Sergio Corbucci. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:13:00 GMT)

PARI E DISPARI/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi - 4 marzo 2018) : PARI e disPARI, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 4 marzo 2018. Nel cast: Bud Spencer, Terence Hill e Luciano Catenacci, alla regia Sergio Corbucci. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 09:12:00 GMT)

Piedone lo sbirro/ Info streaming sul film su Nove con Bud Spencer (oggi - 27 febbraio 2018) : Piedone lo sbirro, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Mario Pilar e Enzo Cannavale, alla regia Steno. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:51:00 GMT)

PIEDONE LO SBIRRO/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer (oggi - 27 febbraio 2018) : PIEDONE lo SBIRRO, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 27 febbraio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Mario Pilar e Enzo Cannavale, alla regia Steno. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:04:00 GMT)

Bud Spencer e Terence Hill : Lo chiamavano Trinità stasera su Rete 4 : Ancora il grande Bud Spencer con Terence Hill nel film che li ha consacrato come coppia: un cult degli spaghetti western Lo chiamavano Trinità diretta e streaming Qualcuno vicino al feretro di Bud Spencer, nel giorno dei suoi funerali, oltre alle foto e alle corone di fiori, ha messo una anche una scatoletta di fagioli , pasto simbolo degli 'spaghetti ...

BOMBER/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Mike Millerdetto Giorgione (oggi - 25 febbraio 2018) : BOMBER, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 25 febbraio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Mike Millerdetto Giorgione, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 02:59:00 GMT)

Piedone lo sbirro : trama - curiosità e cast del film con Bud Spencer : Uno dei successi più grandi di Bud Spencer, scomparso nel 2016 purtroppo, fu Piedone lo sbirro. Il film ebbe un impatto tale da godere di ben tre seguiti nell’arco di sette anni e persino di una parodia firmata da Franco Franchi (Piedino il questurino). Il primo capitolo della saga con protagonista il commissario Rizzo va in onda sul canale Nove, martedì 27 febbraio, a partire dalle 21.25. Piedone lo sbirro, il trailer Piedone lo sbirro, ...