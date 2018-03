Bruno Barbieri loda la pizza di Carlo Cracco ma critica la foto | ecco il motivo

Blastingnews

: RT @trovaricetta: Risotto con cime di rapa (ricetta di Bruno Barbieri) - antonia_panetta : RT @trovaricetta: Risotto con cime di rapa (ricetta di Bruno Barbieri) - juancar80 : RT @trovaricetta: Risotto con cime di rapa (ricetta di Bruno Barbieri) - RistoriAmo : RT @trovaricetta: Risotto con cime di rapa (ricetta di Bruno Barbieri) -

(Di domenica 25 marzo 2018) La settimana scorsa si è parlato molto dellaMargherita VIDEO realizzata nel ristorante milanese di #, chef stellato diventato anche un personaggio televisivo per la sua esperienza come giudice a Masterchef Italia. Su molti siti web e sui social network si è scatenata una vera e propria polemica sia per il prezzo spropositato 16 euro che per l'aspetto estetico della pietanza. In molti l'hanno considerata un insulto alla vera #Margherita che è composta solo da sugo di pomodoro, mozzarella e basilico fresco. Nelle ultime ore si è tornati a parlare della vicenda, per quale? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. Lo chef stellatoospite nello show 'E poi c'è Cattelan' A distanza di giorni, alcuni personaggi televisivi e altri chef hanno espresso la loro opinione sul piatto di. Tra questi anche, ...