Boxe | l’Italia femminile perde 4-3 il dual match contro la Francia Vince Mesiano

Boxe - World Series 2018 : l’Italia Thunder perde contro i France Fighting Roosters per 3-2 : Seconda giornata per le World Series of Boxing 2018, arrivate quest’anno alla loro ottava edizione. Italia Thunder, inserita nel gruppo europeo insieme a British Lionhearts, Fighting Rooster (Francia) e i Croatia Knights, ha affrontato stasera i France Fighting Roosters al Pala Tiziano di Roma. La squadra italiana, che aveva vinto per 3-2 all’esordio contro i Knights, ha stasera perso per 3-2 Il primo match vedeva impegnato il bronzo ...