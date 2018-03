Boxe | Europei Under22 2018 | sono cinque le affermazioni dell’Italia nella prima giornata

oasport

Boxe: L'italia per gli Euro Under 22

(Di domenica 25 marzo 2018) A Targu Jiu, in Romania,scattati oggi gliUnder 22 di: dei sette azzurri in gara quest’oggipassati al turno successivo, mentre duestati sconfitti. Le sei azzurre ai quarti saliranno sul ring mercoledì 28, mentre tra domani e martedì si completeranno sedicesimi ed ottavi dei tabelloni maschili. Ad esordire per prime quattro italiane, impegnate negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Nei 51 kg Giusy Gioia ha perso per 0-5 contro la turca Carikoglu, poi treazzurre: nei 60 kg Francesca Martusciello ha battuto per 5-0 la serba Zekic, con identico punteggiogiunte le vittorie, nei 57 kg di Irma Testa sulla bielorussa Apanasovich e, nei 54 kg, di Giulia Lamagna sulla romena Lazar. Nel pomeriggio poisaliti sul ring tre italiani nei sedicesimi dei rispettivi tornei: nei +91 kg Aziz Abbes Mouhiidine ha battuto per 5-0 ...