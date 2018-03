Borse | non solo Trump Le altre incognite che pesano sui listini

Mafie - a Bologna il paradosso della galleria 'Falcone e Borsellino' : confiscata ma non utilizzata : Davanti alla galleria Falcone Borsellino, in piazzetta Galilei, al microfono si susseguono studenti, volontari, attivisti del mondo dell'associazionismo, e li elencano uno ad uno , davanti a circa ...

Borseggiatori e ladri a Roma : l’emergenza non accenna a diminuire : Borseggiatori e ladri a Roma: l’emergenza non accenna a diminuire Borseggiatori e ladri a Roma: l’emergenza non accenna a diminuire Continua a leggere

Borse - nessuna tensione : Milano va benone. E Confindustria pronta a collaborare - chiunque ci sia : nessuna apocalisse sui mercati dopo il terremoto elettorale del 4 marzo. Da Bruxelles i vertici comunitari ostentano ottimismo in attesa delle mosse del Quirinale. Segnali di dialogo dal mondo delle ...

Borse Ue non temono esito voto - Mib +1% : 9.45 Le Borse europee aprono in rialzo,sulla scia della chiusura positiva di Wall Street e con gli investitori che non temono un'eventuale crisi sul fronte commerciale per la vicenda dei dazi degli Usa. Fin da ieri l'Europa non ha risentito dell'esito del voto per le elezioni politiche in Italia. Tra le migliori performance in apertura, Piazza Affari,con il Mib che guadagna quasi l'1% a 22.012 punti. Francoforte sale dell'1,14% in vista della ...

Borse Ue - Piazza Affari unica in rosso. Ko Mediaset Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Il report Ubs. Ma i numeri dicono che non è possibile : Borse europee intorno alla parità. Resta in rosso invece Milano, che però riduce le perdite. Pesa comunque sui listini il voto in Italia, che premia M5s e Lega, i due partiti piu' antisistema, senza dare indicazioni certe sulla nuova maggioranza Segui su Affaritaliani.it

Borse europee in rosso. Milano -1%. Crolla Mediaset Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Ma i numeri dicono che non è possibile : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdi'; All Share -1,83%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, a 144 punti Segui su affaritaliani.it

«In Italia ci sarà governo non operativo» Juncker spaventa le Borse - poi frena video : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto». Gentiloni: «Lo tranquillizzerò, tutti i governi sono operativi». Bonino: «Dice quello che dicono tutti. Ma se convinciamo gli astenuti il 5 marzo può esserci una sorpresa...». Sale lo spread

«In Italia ci sarà governo non operativo» Juncker spaventa le Borse - poi frena : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto». Gentiloni: «Lo tranquillizzerò, tutti i governi sono operativi». Bonino: «Dice quello che dicono tutti. Ma se convinciamo gli astenuti il 5 marzo può esserci una sorpresa...». Sale lo spread

Borse Europa deboli a metà seduta - trimestrali non aiutano : L'azionario europeo è debole a metà seduta, con una serie di trimestrali che non riescono a risollevare il morale degli investitori preoccupati di un irrigidimento della politica monetaria Usa più veloce del previsto.

Mafia : difesa Mancino - non esclude incontro con Borsellino ma non su trattativa : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Nicola Mancino ha affermato in più occasioni che poteva avere incontrato il primo luglio del 1992 Paolo Borsellino, ma non vi era stato alcun colloquio che avesse per oggetto la trattativa". Lo ha detto l'avvocato Nicoletta Piergentili proseguendo la sua arringa difen

Mafia : difesa Mancino - non esclude incontro con Borsellino ma non su trattativa (2) : (AdnKronos) - Proprio il 12 febbraio di un anno fa, Nicola Mancino, rendendo dichiarazioni spontanee al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia aveva detto: "Sull'incontro con il giudice Paolo Borsellino, che non conoscevo fisicamente ma che in tante mie dichiarazioni non ho mai escluso di averg

L'inflazione non spaventa più le Borse : Ieri, però, i mercati potrebbero aver interpretare l'andamento dei consumi come il segno che, con un'economia non in fase di surriscaldando, la Fed non calcherà troppo la mano.

CROLLO Borse/ Quell'indice della paura che non deve - per ora - mettere troppa paura : In questi giorni si è parlato tanto del Vix, l'indice della volatilità. Ma per ora i mercati azionari stanno correggendo una crescita molto robusta.

Il Garante contro Ryanair : "A bordo solo Borse piccole - informazioni non trasparenti" : ROMA - Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , l'Antitrust, torna a prendere di mira Ryanair, stavolta per le informazioni che la compagnia aerea ha dato sul bagaglio a mano e sugli eventuali ...