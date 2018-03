Bologna | stupra una ragazza travestito da monaco

Blastingnews

(Di domenica 25 marzo 2018) Un violentatore seriale assicurato alla giustizia. I carabinieri dihanno fermato un 23enne di Caserta per violenza sessuale e rapina. Il giovane uomo è stato accusato di avere abusato di unadi 19 anni sotto i fumi dell'alcol, adescandola in una festa di carnevale che si teneva in una discoteca della provincia del capoluogo emiliano. Dopo avereto la giovane donna è fuggito con i soldi della, il bancomat e alcuni oggetti personali di lei. La violenza sessuale La violenza sessuale è avvenuta durante una festa di carnevale in un albergo della bassa pianura emiliana. Lotore aveva conosciuto ladurante una festa in una discoteca della provincia bolognese. Luiper l'occasione damedievale, aveva adescato la giovane con intenti libidinosi. Dopo averla stordita con degli alcolici, l'ha portata in un albergo di Pieve di Cento per ...