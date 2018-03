ilfattoquotidiano

: Sono mesi che combattiamo contro l’ingiustizia delle bollette a 28 giorni. Siamo riusciti a fare la legge ma le com… - AlessiaMorani : Sono mesi che combattiamo contro l’ingiustizia delle bollette a 28 giorni. Siamo riusciti a fare la legge ma le com… - Agenzia_Ansa : #Tlc: #Antitrust, sospesi i rialzi delle bollette telefoniche dopo lo stop alla fatturazione a 28 giorni - Cascavel47 : Bollette telefoniche, le armi spuntate di Agcom e Antitrust: i prezzi non scendono, aumentano solo i ricorsi al Tar… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Non bisogna farsi troppe illusioni. Difficilmente inella telefonia scenderanno di quell’8,6% annuo imposto dagli operatori in bolletta per “compensare” l’obbligo di tornare a fatture a 30 giorni invece che a 28. E questo anche a dispetto del fatto che, in un contesto di cambiamento politico e di poltrone da rinnovare, l’abbia chiesto uno sconto in bolletta per risarcire gli utenti dei soldi sborsati in più e l’abbia intimato uno stop ai rialzi fotocopia sui(8,6%, per l’appunto). “Non c’è scritto da nessuna parte che il provvedimento dell’si trasformerà in un minor costo per i clienti – spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento Consumatori – È chiaro che gli operatori dovranno modificare le offerte per non incorrere in pesanti multe. Ma è facile che le proposte commerciali si ...