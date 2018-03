Biathlon | Coppa del Mondo 2018 | Domracheva conquista il sesto successo | a Makarainen la

LIVE Biathlon - Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA : lotta per la Coppa del Mondo femminile. Wierer e Vittozzi da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Mass Start valide per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 da Tyumen, in Russia. La giornata odierna farà calare il sipario sulla stagione del grande Biathlon: nonostante questo, mancano ancora le ultime sentenze, gli ultimi verdetti. A partire dalla lotta per la Coppa del Mondo femminile: in classifica generale, Anastasiya Kuzmina e Kaisa Makarainen sono divise da una manciata di ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : festa russa con Tsvetkov nella mass start di Tyumen! Settimo Hofer - Fourcade lontano : Nell’ultima gara dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, si è interrotta la striscia di podi di Martin Fourcade nel massimo circuito. nella mass start di Tyumen, successo davanti al pubblico di casa per il russo Maxim Tsvetkov, che ha conquistato il primo successo della carriera nel massimo circuito Ibu. La gara è stata caratterizzata sin da subito dagli errori di Martin Fourcade (due al primo poligono) e ...

LIVE Biathlon - Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA : si chiude la stagione - duello Kuzmina-Makarainen per la Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Mass Start valide per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 da Tyumen, in Russia. La giornata odierna farà calare il sipario sulla stagione del grande Biathlon: nonostante questo, mancano ancora le ultime sentenze, gli ultimi verdetti. A partire dalla lotta per la Coppa del Mondo femminile: in classifica generale, Anastasiya Kuzmina e Kaisa Makarainen sono divise da una manciata di ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Kaisa Makarainen vince l’inseguimento di Tyumen e avvicina Kuzmina nella generale! Italiane indietro : La lotta per la Sfera di Cristallo è completamente riaperta: alla vigilia dell’ultima gara di Coppa del Mondo di Biathlon femminile 2017-2018, la slovacca Anastasiya Kuzmina ha soli cinque punti di vantaggio sulla finlandese Kaisa Makarainen, che oggi si è imposta nell’inseguimento di Tyumen al termine di una prova in cui ha dovuto soffrire fino all’ultimo metro per riportarsi sotto break rispetto alla leader di Coppa ed essere ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Lukas Hofer splende a Tyumen! Podio nell’inseguimento dietro Martin Fourcade e Johannes Boe : Il secondo Podio in due settimane, finalmente anche con lo zero al tiro. Lukas Hofer sta chiudendo nel migliore dei modi una stagione superlativa nella Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, che lo ha visto tornare con costanza tra i migliori, dimostrando di valere i big del circuito. Nell’inseguimento di Tyumen (Russia), l’azzurro ha rimontato dall’undicesima alla terza piazza, grazie tanto alla precisione al tiro quanto alla ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Martin Fourcade e Anastasiya Kuzmina verso la Sfera di Cristallo - azzurri per chiudere in bellezza : Da domani a domenica Tyumen, in Russia, ospiterà la gare valide per la nona ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Una stagione intensa, che però durante la tappa di Oslo di settimana scorsa sembra aver indirizzato in maniera netta la lotta per la classifica generale sia in campo maschile che in campo femminile. Martin Fourcade, ormai, sembra lanciato verso la settima Sfera di Cristallo consecutiva. Al termine di una ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per Tyumen. Ci sono Vittozzi - Wierer e Hofer : Ultima tappa per la Coppa del Mondo di Biathlon: a Tyumen, in Russia, dal 22 al 25 marzo saranno in scena le sprint, gli inseguimenti e le mass start. sono cinque gli azzurri convocati per la trasferta russa: andiamo a scoprirli. Al femminile, come di consueto, le stelle (e anche le uniche al via) sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La 27enne nativa di Brunico potrebbe ancora conquistare la terza piazza nella classifica generale: Darya ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : dominio Norvegia nella staffetta maschile. L’Italia crolla nel finale e finisce undicesima : Norvegia dominante nell’ultima staffetta maschile ad Oslo. I padroni di casa hanno condotto una gara magistrale, allungando nella seconda parte grazie ai due fratelli Boe, Tarjei e Johannes, che hanno portato i compagni al terzo successo su quattro gare disputate in questo format. L’Italia ha chiuso in undicesima posizione, dopo essere stata davanti per tre quarti di gara. La gara di testa (e dell’Italia) si è conclusa nella ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2018 : Lukas Hofer è secondo nell’inseguimento! Vince Martin Fourcade - terzo Johannes Boe : Lukas Hofer rompe la maledizione. Lo ha cercato a lungo quest’anno e nell’inseguimento di Oslo Holmenkollen è finalmente riuscito a trovare il podio che mancava. L’altoatesino ha chiuso la gara al secondo posto, inserendosi tra i due marziani Martin Fourcade, vincitore, e Johannes Boe, terzo. Una gara magistrale per conduzione tattica, con la consueta solidità sugli sci (quarto tempo) e la concentrazione al poligono, dove ha ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Wierer perfetta - Italia da favola a Oslo! Azzurre sul podio dietro a Francia e Germania : Ragazze da sogno nella staffetta di Oslo, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Biathlon. L’Italia conquista un favoloso podio con una prova di cuore e grinta, restando sempre a contatto con le migliori e gestendo il ritardo accumulato nelle battute finali della gara. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno mostrato grande compattezza nelle fasi più delicate della gara, cedendo soltanto al cospetto ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Henrik L’Abee-Lund batte Boe e Fourcade nella sprint di Oslo. Lukas Hofer quinto : Risultato a sorpresa nella sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nonostante entrambi siano saliti sul podio, Johannes Boe e Martin Fourcade non sono riusciti ad agguantare la vittoria: a festeggiare il norvegese Henrik L’Abee-Lund, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo a pochi giorni dal 32esimo compleanno. Partito forte, ha sfruttato una giornata perfetta al poligono e un ultimo ...