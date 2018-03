BCE | la riforma delle pensioni serve per non mettere a rischio i conti

Blastingnews

(Di domenica 25 marzo 2018) I bilanci dei vari Paesi membri dell'Unione Europea non possono prescindere da unastica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La Bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare seguito ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di capire meglio il senso dell'esortazione della Bce. Le motivazioni alla base del monito La Bce concentra il faro dell'attenzione, innanzitutto, su quelle che dovrebbero essere in futuro le dinamiche demografiche della popolazione a caratterenentale e sui loro effetti economici, principalmente a livello macroeconomico e fiscale. Secondo quanto riportato nell'articolo del Bollettino economico, infatti, l'Europa sta invecchiando velocemente e questo ...