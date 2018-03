Baustelle | quando abbiamo svoltato con «Love Affair»

vanityfair

: ieri quando potevo vedere i baustelle a rtl li stavo ascoltando mentre facevo una ricerca lol questa nostra storia… - ziggysgroupie : ieri quando potevo vedere i baustelle a rtl li stavo ascoltando mentre facevo una ricerca lol questa nostra storia… - StampaTorino : I Baustelle e Lagioia: quando le parole si fanno concerto - salvovent : #23marzo quando il #venerdì suona bene grazie ai @Baustellemusic #baustelle -

(Di domenica 25 marzo 2018) In occasione dell’uscita del loro nuovo album L’amore e la violenza vol.2,chiesto aidi partecipare a una nuova puntata di Ti racconto una canzone. Una canzone alla volta, un artista che si prende il tempo di raccontare un pezzo solo: la genesi, il suono, le curiosità. Per noi, il gruppo di Montepulciano ha scelto, uscita nel 2003 nel disco La moda del lento. Un pezzo che parla di una «prima volta», la scoperta del sesso di due adolescenti, ed è stato anche il loro primo videoclip in assoluto. «fatto una pausa pranzo in cui avevamo comprato tutto ma ci mancavano le forchette», racconta Francesco Bianconi. «Gran spaghetti a mano». LEGGI ANCHEFrancesco Bianconi dei: «Bentornato amore» LEGGI ANCHEJoan As Police Woman: «Eternal Flame: perché in amore non puoi essere dio» LEGGI ANCHE«Ti racconto una canzone», la nostra nuova ...