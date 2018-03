Batteria Samsung Galaxy S8 e S8 Plus a terra con Oreo? Problemi notifiche e due soluzioni

Samsung Galaxy S9 mettere percentuale della Batteria sul display : Sullo smartphone Samsung Galaxy S9 è disponibile una comoda funzione che permette di aggiungere il simbolo dela percentuale al fianco della patteria per sapere esatatmente quanta batteria è ancora disponibile sul cellulare Android Galaxy S9 prima che si spenga.

Intervento sulla Batteria Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : gestione problemi assicurata : Nell'ultimo periodo la batteria di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ha iniziato seriamente a scricchiolare, tanto da indurre più di qualcuno a puntare il dito contro l'aggiornamento XXU2DRB6 (il pacchetto sembra aver dato l'idea di mettere in ginocchio l'autonomia dei device, anche se poi alla fine sappiamo bene tutti che le prime impressioni potrebbero pure risultare infondate, e che l'assestamento di un qualsivoglia patch, piccola o grande che sia, ...

Battuto da S8 il Samsung Galaxy S9 : Batteria vecchia guardia superiore : La batteria di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus non sembra tenere il passo delle unità montate su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, nonostante le capacità siano rimaste le stesse (3000 e 3500 mAh rispettivamente per il modello più piccolo e quello più grande) e le ottimizzazioni che gli ultimi top di gamma dovrebbero aver apportato, sia a livello hardware che software. Eppure, dai primi test svolti da 'GSMArena.com', la situazione non parerebbe essere ...

Almeno due precisazioni sulla Batteria Samsung Galaxy S7 e con aggiornamento XXU2DRB6 : Uno degli smartphone più chiacchierati della settimana che volge al termine è stato senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S7, considerando il fatto che il produttore ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di febbraio anche per i modelli no brand che sono in commercio in Italia. A conti fatti la versione più diffusa nel nostro Paese. A differenza delle altre patch, quella etichettata come XXU2DRB6 ha portato con sé qualche novità ...

Quanto dura la Batteria Galaxy S9 dati ufficiali Samsung : Scoprite Quanto dura la batteria del telefono Android Sasmung Galaxy S9. dura di più la batteria del Galaxy S9 o quella del Galaxy S8. Prima di comprare il telefono Samsung S9 volete sapere Quanto dura la batteria Galaxy S9, durata batteria Galaxy S9, Quanto tempo dura la batteria Galaxy S9.

Samsung Galaxy S9 disattivare carica veloce Batteria : Samsung Galaxy S9 disattivare la ricarica veloce della batteria Disabilitare Fast Charge batteria telefono Android Galaxy S9 La migliore guida per allungare la vita della batteria.

Disfatta Batteria Samsung Galaxy S9 : minor durata di Galaxy S8 - iPhone X e tanti altri top di gamma 2018 : La scelta d'acquisto del futuro Samsung Galaxy S9 passa pure per specifiche valutazioni sulla sua resa e di certo la durata della batteria è una di queste. L'ammiraglia ha più o meno autonomia del predecessore Samsung Galaxy S8, mentre del rivale numero uno iPhone X? E quale infine il raffronto con altri top di gamma 2018? Grazie ad uno studio condotto da PhoneArena possiamo già tirare le somme di tutti i raffronti su menzionati e anticipiamo ...

Una settimana con Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : problemi Batteria e fotocamera inequivocabili : Ad una settimana completa dal primo rilascio dell'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (giunto lo scorso 28 febbraio in Italia in prima battuta per i dispositivi no brand), ecco che possiamo tirare le somme sui riscontri post rilascio di Android 8.0. Qual è la situazione per la batteria e dunque l'autonomia del device e quali problemi più gravi sembrano venir fuori con il major update. Dopo un preventivo esame sulla questione batteria, ...

Samsung Galaxy A8 2018 recensione autonomia Batteria : Quando dura la batteria sul nuovo Samsung Galaxy A8 2018? Ecco i risultati di vari test che ne possono determinare in maniera oggettiva l’autonomia.Uno dei fattori che determinano spesso la scelta di un consumatore se acquistare o meno un determinato dispositivo mobile, è sicuramente la sua autonomia.Che senso ha acquistare un dispositivo pagarlo caro e poi poterlo utilizzare per poche ore?Di recente sul mercato italiano è comparto il ...

Situazione bollente per la Batteria Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo : prime critiche : La settimana che volge al termine ha visto come protagonisti in assoluti tra gli smartphone Android in commercio in Italia i cosiddetti Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Dopo qualche giorno di attesa, come riportato in tempo reale su OptiMagazine, a partire da mercoledì scorso è stata avviata la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento Oreo qui da noi, utile per assicurare uno step cruciale nello sviluppo software di quello che resta un ...

Galaxy S8 vs Galaxy S9 : autonomia della Batteria a confronto con i dati ufficiali Samsung : Samsung ci fornisce i primi dati ufficiali della durata della batteria della gamma Galaxy S9 che possiamo confrontare con quelli della gamma Galaxy S8: piccoli miglioramenti. Con l’annuncio dei Samsung Galaxy S9 e S9+ molti utenti forse avranno notato che i nuovi dispositivi montano le stesse batterie già utilizzate sui precedenti Galaxy S8 e S8+, ovvero da 3000 e 3500 mAh.Considerato inoltre che tutti e quattro i dispositivi ...

Interessante confronto tra Samsung Galaxy S9 e S8 sulla Batteria : andiamo oltre l’hardware : Il Samsung Galaxy S9 e la sua variante Plus sono stati presentati da pochi giorni, ma è già possibile fare un confronto con il Galaxy S8 per quel che riguarda l’autonomia della batteria. Quest’ultimo aspetto è uno dei più importanti nella scelta di uno smartphone, molti utenti hanno l’esigenza di ritrovarsi con un device sempre carico in qualsiasi situazione, ma Samsung continua a deludere sotto questo aspetto. Ci si aspettava insomma che il ...

