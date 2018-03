Basket | Serie A | Avellino-Milano da gustare Pistoia senza Diawara contro Venezia

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : big match Avellino-Milano - Venezia di scena a Pistoia : La 23a giornata del campionato italiano di Basket si apre domani sera con l’anticipo tra la Betaland Capo d’Orlando e la Germani Basket Brescia. I siciliani sono in crisi profonda e cercano punti vitali per provare ad allontanarsi almeno per una notte dall’ultimo posto in classifica alla pari con Pesaro; mentre i lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Bologna e con una vittoria aggancerebbero Avellino in terza ...