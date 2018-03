Bari | incendio ' doloso' negli uffici del giudice di pace Indaga l' Antimafia

tg.la7

: C’erano anche molte schede elettorali delle politiche del 4 marzo scorso nei sotterranei degli uffici del giudice… - fattoquotidiano : C’erano anche molte schede elettorali delle politiche del 4 marzo scorso nei sotterranei degli uffici del giudice… - 85sanna : RT @ElioLannutti: Bari, incendio doloso negli uffici del giudice di pace: a fuoco schede elettorali del 4 marzo. Indaga l’Antimafia https:/… - News24_it : Bari, incendio negli uffici del giudice di pace: a fuoco schede elettorali del 4 marzo. Investigatori: 'È doloso' -… -

(Di domenica 25 marzo 2018) In fiamme anche le schede elettorali utili per eventuali ricorsi su assegnazione dei seggi. Per gli investigatori l'obiettivo era prpoprio distruggere l'archivio che viene utilizzato dal Tribunale -