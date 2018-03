Barcellona | scontri alla manifestazione degli indipendentisti | cariche dei Mossos | 35

Barcellona - scontri alla manifestazione degli indipendentisti : cariche dei Mossos - 17 feriti : 'Chiediamo alla Germania di non estradare il presidente Puigdemont per reati inventati in una causa politica'. La manifestazione ora rischia di continuare per tutta la notte, ma c'è anche la ...

Puigdemont fermato dalla polizia in Germania - scontri a Barcellona : Il leader indipendentista intercettato al rientro in Belgio dalla Finlandia dov'era stato intervistato dalla giornalista russa Oxana Chelysheva. "Era consapevole delle possibili mosse di Madrid, per questo scherzando mi ha detto: 'La vita si sta facendo eccitante'" - racconta la Chelysheva a Tgcom24

