Barcellona in piazza per Puigdemont

Migliaia di persone sono scese inper protestare contro l'arresto in Germania dell'ex presidente regionale, nell'ambito del mandato d'arresto europeo emesso da Madrid. I manifestanti, radunati davanti all' ufficio della Commissione europea, hanno raggiunto in corteo il consolato tedesco. "Libertà per i prigionieri politici",recitano i cartelli. "Non estradare", la richiesta. Tensione con la polizia. Proteste anche a Girona doveè stato sindaco.(Di domenica 25 marzo 2018)