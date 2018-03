Barbara d’Urso difende Marco Ferri e lancia una frecciatina a Ignazio Moser

Amaurys Perez - la moglie scrive a Barbara d’Urso : “Sono provata…” : Barbara d’Urso legge la lettera di Angela, la moglie di Amaurys Barbara d’Urso ha letto oggi in diretta a Domenica Live la lettera che la moglie di Amaurys Angela Rende le ha scritto in merito all’ormai famoso corna-gate. La conduttrice napoletana prima di presentare lo scritto ai suoi telespettatori ha ricordato che lei ha sempre difeso lo sportivo, in quanto crede che lui sia incapace ed impossibilitato di tradire la moglie ...

Craig Warwick liquida Barbara d’Urso per evitare la Capriotti? : Craig Warwick evita il confronto con Cecilia Capriotti da Barbara D’Urso Domenica scorsa, a Domenica Live, Craig Warwick e la giornalista Monica Setta hanno accusato Cecilia Capriotti di aver avuto un avvicinamento intimo sull’Isola dei famosi con Amaurys. La Capriotti, però, ha voluto dei chiarimenti riguardo i presunti pettegolezzi girati in rete per capire da chi è partito il rumors, secondo cui due naufraghi sposati avrebbero tradito ...

Grande Fratello 15 le prime indiscrezioni sul reality condotto da Barbara D’Urso : Grande Fratello 15: le prime indiscrezioni sul programma condotto da Barbara D’Urso ci dicono che ne cast ci saranno dei personaggi non troppo sconosciuti e che molto probabilmente non ci sarà la diretta h24. Grande Fratello 15: nel cast web influencer e fashion blogger I concorrenti del GF 15 alla cui conduzione troveremo l’inossidabile Barbara D’Urso pare non saranno emeriti sconosciuti come è stato in passato, ma saranno volti noti del web e ...

PATRICK DEMPSEY/ Nuovo fiamma di Barbara d’Urso ne La Dottoressa Giò? (C’è Posta per Te) : PATRICK DEMPSEY, ospite a C’è Posta per Te,verrà coinvolto in una storia con sorpresa. L’indimenticabile Derek Shepherd della serie Grey’s Anatomy nella fiction La Dottoressa Giò?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:20:00 GMT)

Barbara d’Urso omaggiata da Enzo Savastano a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Enzo Savastano dedica una canzone a Barbara d’Urso Barbara d’Urso, è inutile negarlo, è una delle conduttrici più amate di sempre. In molti, sui social o in diretta televisiva, hanno elogiato le sue doti da conduttrice e il suo bell’aspetto, ma mai nessuno le aveva dedicato una canzone. O meglio: nessuno dopo Vasco Rossi le aveva dedicato una canzone. Ci ha pensato Enzo Savastano a scrivere un pezzo tutto ...

Cosa aspettarsi dal ritorno di Barbara d’Urso al Grande Fratello : Dopo alcune edizioni in chiave Vip, il Grande Fratello torna alle origini e si ripropone nel format originario e Nip (Non important person) che manca dai palinsesti dal 2015. Si riparte in aprile su Canale 5, con al timone Barbara d’Urso, proprio lei che aveva già ereditato il testimone di Daria Bignardi nel 2003 conducendo tre edizioni di Grande successo (lasciando poi spazio ad Alessia Marcuzzi). Vecchi amori che non si scordano mai? Nì. ...

POMERIGGIO 5/ "Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello" : Belen Rodriguez "scartata" ecco perché... : Barbara D'Urso è la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: prima della padrona di casa di POMERIGGIO 5, Mediaset aveva puntato su Belen Rodriguez, alla fine scaricata.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:06:00 GMT)

“Mi corteggia da settembre : ho ceduto”. Barbara d’Urso boom! Hai capito Carmelita… Zitta - zitta per tutto questo tempo - poi l’annuncio bomba. Fan ovviamente spiazzati (ma al settimo cielo per lei) : “Mi corteggia da settembre”. Hai capito Barbara D’Urso! zitta, zitta… Per mesi, poi! E noi che credevamo ai rumor che, ultimamente sempre più insistenti, arrivavano da più fronti. Dai corridoi, da mezze dichiarazioni, da indizi social. E invece… Carmelita è riuscita ancora una volta a spiazzare tutti i suoi fan. Badate bene: questo non è un pettegolezzo, c’è la conferma. E arriva proprio dalla regina degli ascolti ...

Torna Grande Fratello : al timone ci sarà Barbara d’Urso : E’ ufficiale. Il “Grande Fratello” sarà affidato a Barbara d’Urso. Il reality Torna dopo 3 anni di assenza. Andrà in

Pomeriggio 5/ "Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello" : la reazione del pubblico : Barbara D'Urso è la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: l'annuncio ufficiale arriva da un comunicato Mediaset, letto dalla conduttrice nel corso di Pomeriggio 5.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:38:00 GMT)

“Mi sono rifatta”. La nuova Serena Garitta. Boom! L’ex gieffina piomba nello studio di Barbara d’Urso e lascia tutti senza parole : Di successo ne ha fatto, ma è da un po’ che non si vede in giro. Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, è tornata in televisione per raccontare la sua esperienza con la chirurgia estetica. Lo ha fatto nel salotto di ”Pomeriggio 5”, ospite di Barbara D’Urso, sua grande amica e madrina del figlio Renzo, che ha avuto con il compagno Niccolò Ancona. Notato un grande rilassamento della ...

Barbara d’Urso al Grande Fratello : “Ho ceduto alle lusinghe di Mediaset” : Grande Fratello: Barbara d’Urso confermata come conduttrice Barbara d’Urso torna a condurre il Grande Fratello. Dopo i gossip degli ultimi giorni, la presentatrice ha dato la conferma a Pomeriggio 5. Barbarella ha letto il comunicato ufficiale Mediaset e rivelato che l’azienda l’ha corteggiata per mesi pur di riaverla al timone dello storico reality show di […] L'articolo Barbara d’Urso al Grande Fratello: ...

Barbara d’Urso torna a condurre il «Grande Fratello» : Gli indizi, a guardare bene, c’erano tutti. Le Instagram Stories con gli scatti di quattordici anni fa, gli abiti vintage riadattati per la diretta, il piglio entusiasta che non l’ha mai abbandonata. Ora, dopo giorni di rumors online, la conferma della diretta interessata: Barbara D’Urso condurrà la nuova edizione del Grande Fratello, in programma ad aprile su Canale 5. A darne l’annuncio è la stessa Barbara prima a ...

Barbara d’Urso sul GF 15 : “Mediaset mi corteggiava da settembre” : Grande Fratello 15: Barbara D’Urso conferma la conduzione Poco prima di pranzo Barbara D’Urso ha fatto sapere ai suoi milioni di followers di aver preso una decisione difficile e che avrebbe fatto sapere poco dopo tramite un video in esclusiva. Come di consueto, poco prima della fine del Segreto, Barbara D’Urso è andata in onda con il promo della puntata odierna di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha salutato il suo pubblico ...