Ballando | Gessica Notaro conquista tutti ma vive ancora l' incubo | ' Lui tornerà'

Ballando - Gessica confessa la sua paura : "Lui tornerà - lo so" : 'Io lo conosco meglio di chiunque e ti dico che quando uscirà di prigione, tornerà ' . Si lascia andare a una confessione in sala prove con il suo compagno di ballo Stefano Oradei, l'ex modella ...

Ballando con le Stelle - Gessica Notaro è la stella della serata. Ma la paura è ancora tanta : “Lui tornerà” : “Io lo conosco, meglio di chiunque altro. E come ho detto che avrebbe fatto questa cosa, io ti dico anche che lui, uscito di là, anche se lo mandano al suo Paese, tornerà“. A parlare così è Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato capoverdiano Eddy Tavares che si trova attualmente in carcere dove sta scontando una condanna a dieci anni. Gessica si è sfogata con il suo maestro di Ballando con le ...

Ballando con le Stelle 2018 - Gessica Notaro tra crisi e trionfo. "Tavares tornerà" : Rimini, 25 marzo 2018 " La paura non se ne va, resta lì ad aspettarla dietro le quinte. Gessica Notaro lo sa, e ogni volta, ogni dannato e benedetto giorno, deve trovare la forza di ripartire. Come ...

“Ti prendi questo”. Ballando con le stelle. L’incredibile gesto di Gessica Notaro all’ex : lo sfogo davanti alle telecamere della concorrente sfregiata con l’acido : Ha fatto il suo debutto il televisione e per lei è stato un vero e proprio successo. Gessica Notaro ha conquistato il cuore dei telespettatori di ”Ballando con le stelle”, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, e da quando è salita sul palco insieme al suo maestro, Stefano Oradei, è arrivata la vera rivincita. Una rivincita nei confronti di Edson Tavares, il capoverdiano suo ex fidanzato che il 10 gennaio del ...

Ballando e la rivincita di Gessica Notaro : 'Volevi chiudermi in casa? Chapa...'. Che coppia con Stefano : Gessica Notaro , la miss sfregiata con l'acido dal suo ex, parla con il suo compagno d'avventura di Ballando con le stelle , Stefano Orodei , durante le prove. 'Non ti nego che un pochettino è anche ...

Ballando con le Stelle 2018 - seconda puntata : Don Diamont eliminato. Volano Gessica Notaro e Francisco Porcella : Gessica Notaro e Stefano Oradei L’americano è fuori. Bye bye. A Ballando con le Stelle 2018 c’è un primo eliminato: si tratta di Don Diamont. Nella seconda puntata dello show di Rai1, l’attore statunitense interprete di Beautiful ha avuto la peggio nel duello finale con Stefania Rocca, che è stata salvata dal televoto (64% dei voti a favore). Hanno invece preso il volo Gessica Notaro e Francisco Porcella, premiati dalla giuria ...

Gessica Notaro - centinaia di like su Facebook dopo Ballando con le Stelle : "Grazie per la fiducia" : "Grazie a tutti voi per il sostegno e la fiducia. Vi aspetto sabato prossimo per la seconda puntata" ha scritto Gessica Notaro in un post su Facebook pieno di cuori e video della sua...

