Ballando con le stelle | indiscrezione piccante | ' Cristina Ich e Luca Favilla hanno fatto

Ballando con le Stelle - Platinette attacca Milly Carlucci : 'Quando chiesi io di fare un ballo tra uomini...' : 'Quando chiesi di ballare da uomo tre anni fa rifiutarono la mia richiesta' . Prende sempre più corpo la polemica sull'omofobia a Ballando con le Stelle . A parlare adesso è Platinette che si scaglia ...

Ascolti Tv ieri - C’è Posta per te vs Ballando con le Stelle 2018 | Auditel 24 marzo : Chi avrà vinto la sfida relativa agli Ascolti tv ieri? Come è andata la terza battaglia fra Maria De Filippi e Milly Carlucci ovvero fra C’è Posta per te e Ballando con le Stelle 2018? Dopo aver incassato ben due sconfitte cocenti la Carlucci è riuscita a riagguantare la rivale e a conquistare qualche telespettatore in più? Ecco svelati i dati Auditel di ieri, sabato 24 marzo 2018, dei principali canali del digitale terrestre ...

Ballando con le stelle 2018 : se Cesare Bocci «pensiona» Mimì Augello : Cesare Bocci è molto più di Mimì Augello. E la prova provata si è avuta sabato sera sulla pista di Ballando con le stelle 2018, dove, senza commissari né «picciotte» tra i piedi, il sodale di Montalbano ha dato il meglio di sé. Alessandra Tripoli ha detto che Bocci è stato contagiato dal «virus della danza», che ha preso tanto gusto nel ballare da «avere gli occhi luminosi, come quelli di un bambino che entri in una sala giochi». Su e giù, ...

Eliminato Ballando con le stelle del 24 marzo : ecco chi ha lasciato lo show Video : Questa sera è andata in onda la terza puntata [Video] di #Ballando con le stelle 2018, caratterizzata come sempre da molti colpi di scena. Nel corso della serata abbiamo visto che è arrivata in studio Anastacia, ballerina per una notte di questa terza serata. L'esibizione della cantante, star internazionale, ha lasciato senza parole la giuria dello show che l'ha premiata con un bel tesoretto di 50 punti che a fine serata è stato assegnato sempre ...

Ballando con le stelle 2018 - riassunto puntata 24 marzo : eliminati e ospiti : Cosa è successo nella puntata di sabato 24 marzo a Ballando con le stelle 2018? Di seguito riportiamo un riassunto della serata, particolarmente frizzante e ricca di spunti di discussione. ospiti della serataTosca D’Aquino e Vincenzo Salemme e poi nelle vesti di Ballerino per una Notte una favolosa Anastacia. Ballando con le stelle 2018: riassunto puntata 24 marzo Apre la terza serata di Ballando con le stelle la coppia Stefania Rocca-Marcello ...