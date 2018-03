Ballando con le stelle 2018 | eliminati Stefania Rocca e Marcello Nuzio

Ballando con le Stelle 2018 : voto zero per l’incidentato Morra - ma il pubblico lo salva. Eliminata Stefania Rocca : Ballando con le Stelle 2018 Si attendeva la terza puntata di Ballando con le Stelle 2018 per scoprire se Ivan Zazzaroni avrebbe votato o meno l’esibizione di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, dopo l’enorme polemica scoppiata negli ultimi giorni. Ebbene, l’ha votata, ma la questione ha creato nuovi strascichi, soprattutto tra lui e Selvaggia Lucarelli: lei gli ha dato sui social del “vecchio polveroso”, lui le ha ...

GIARO GIARRATANA E LUCREZIA LANDO/ Per la giuria "c'è intesa" (Ballando con le stelle) : GIARO GIARRATANA e LUCREZIA LANDO sono tra i primi della classe, a BalLANDO con le stelle. Ma stasera non brillano: 38 il punteggio totale, nonostante il 10 di Mariotto.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:59:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Ivan Zazzaroni : "Essere accusato di omofobia non lo accetto". E alla fine vota la coppia Ciacci-Todaro... : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sono tornati per esibirsi, sul palco, a una settimana dalle polemiche della scorsa settimana per lo ZERO assegnato alla coppia da parte di Ivan Zazzaroni. Si riascoltano le polemiche nate nella scorsa puntata per lo ZERO dato dal giudice. A prendere la parole per prima è stata Carolyn Smith: "Nel nostro mondo di danza internazionale c'è la same sex dancing. Io sono molto pro, nel mondo di danza ci sono i ...

Gessica Notaro con Stefano Oradei/ "Lui tornerà a farmi del male" (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, Gessica Notaro e Stefano Oradei fanno incetta di 10. In sala prove la tragica confessione: "Ho un presentimento: temo che lui ritorni".(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:25:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Akash Kumar ammette di aver usato un altro nome in passato e discute con Roberta Bruzzone : Akash Kumar è salito sul palco probabilmente con la consapevolezza che avrebbe dovuto affrontare un tema che lo riguardava in prima persona: la sua identità, il suo vero nome. La scorsa settimana, aveva etichettato come chiacchiere e dicerie le voci che erano uscite sul web con una sua carriera precedente sotto un altro nome, tale Pablo. Ma, alla fine, ha ammesso lui stesso che così era stato per "via di una cattiva gestione" di un suo ...

Ballando con le stelle 13 – Terza puntata del 24 marzo 2018. Anastacia ballerina per una notte. : Terza puntata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Dopo il buon esordio con il 20,40% di share, il programma ha tenuto ma calando: la seconda puntata ha infatti ottenuto solo […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Terza puntata del 24 marzo 2018. Anastacia ballerina per una notte. sembra ...

Ballando con le stelle 2018 : fischi a Mariotto che dà dello “zombie” a Minghi : Guillermo Mariotto fischiato a Ballando con le stelle 2018: cosa c’entra Amedeo Minghi A Ballando con le stelle 2018 Guillermo Mariotto critica la recente esibizione di Amadeo Minghi ma il pubblico in studio fischia il giudice. E’ quanto successo, tra le altre cose, nella terza puntata del programma di Milly Carlucci che Rai1 ha mandato […] L'articolo Ballando con le stelle 2018: fischi a Mariotto che dà dello ...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Piccolo incidente durante l'esibizione (Ballando con le stelle 2018) : L’attore Cesare Bocci in gara a Ballando con le stelle al fianco di Alessandra Tripoli, prova a migliorare i 43 punti raccolti la scorsa settimana con un bellissimo Paso Doble.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Massimiliano Morra si è esibito. Ma la performance "non è votabile" : zero punti : "Prendo il raccordo per tornare a Zagarola e vedo una macchina che mi ha tagliato la strada. Non ricordo poi molto, la strada credo abbia fatto diverse capriole. Credo che la mano dellArcangelo Gabriele mi abbia protetto, 9 persone su 10 non ne sarebbero uscite vive da quell'impatto". prosegui la letturaBallando con le stelle 2018, Massimiliano Morra si è esibito. Ma la performance "non è votabile": zero punti pubblicato su TVBlog.it 24 ...

