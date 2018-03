Auto alternative - Quelle del post ' 68 - FOTO GALLERY

quattroruote

(Di domenica 25 marzo 2018) Il punto di rottura va cercato nel maggio francese, nel 68, nella contestazione studentesca. E che centrano le istanze dei giovani (e dei lavoratori) di allora con lo sviluppo dellmobile? Apparentemente nulla. Ma come spesso succede, le apparenze ingannano. Come corollario di un mondo che stava per cambiare, ci fu anche il diverso ruolo sociale che, poco a poco, sarebbe stato attribuito alle. Non più oggetto di affermazione individuale o di emancipazione, ma strumento duso quotidiano. Senza fronzoli né ostentazioni, ma cento per cento utilità. Nel giro di pochi anni, quasi senza che ce ne accorgessimo, avremmo iniziato a indirizzarci sempre più spesso verso modelli semplici, dallestetica talvolta non premiante, spesso inesorabilmente lenti, ma poco costosi e facili da ripararepoche volte che, per forza, dal meccanico ci si doveva proprio andare.Icone viaggianti. nel ...