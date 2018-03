Australia-Inghilterra | inaugurato il primo volo diretto | viaggio di 17 ore e 20 minuti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 marzo 2018) 14.500 sono i chilometri che dividono Perth, la capitale dello Stato del Western, e Londra. Da oggi chilometri potranno essere percorsi, senza scali, in 17 ore e 20, grazie all’inaugurazione del. Al decollo il Boeing 787-9 Dreamliner della compagniana Qantas aveva a bordo 200 passeggeri e 16 componenti dell’equipaggio. Il costo dei biglietti andata e ritorno in economy è stato in media di 1.095 sterline, circa 1.250 euro. Per dare maggiore spazio alle gambe, i posti sono stati ridotti a 236, divisi tra business, premium economy ed economy. Per studiare l’effetto di 17 ore diconsecutivo sui passeggeri, la compagnia ha richiesto l’aiuto degli esperti dell’Università di Sidney, così da poter migliorare l’illuminazione, la pressurizzazione della cabina e i pasti per diminuire gli effetti negativi del jet ...