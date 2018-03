Attesa per la Festa della Patria del Friuli

Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi - sabato 24 marzo : siamo in Attesa delle quote... : Su Leggo.it le estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 24 marzo : ecco i numeri vincenti, a seguire le quote. SuperenaLotto, siamo in attesa di sapere se ci sono 6 e 5+. Per la sestina vincente del ...

Parlamento : Pd in Attesa - Renzi per scheda bianca ‘tocca a loro’ : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – La riunione dei gruppi Pd con Maurizio Martina è confermata per domani mattina alle 9. “Vediamo cosa succede nelle prossime ore. Stiamo valutando”, dice il reggente a sera lasciando Montecitorio, dopo un colloquio con Dario Franceschini, mentre Matteo Renzi è riunito al Nazareno con i suoi e Matteo Orfini. La linea dell’ex-segretario, a quanto viene riferito, è quella di andare avanti con la ...

Parlamento : Pd in Attesa - Renzi per scheda bianca ‘tocca a loro’ (2) : (AdnKronos) – Quanto al braccio di ferro in corso nel centrodestra, Lorenzo Guerini parla a nome del Pd: “Noi da giorni chiediamo vi sia la disponibilità a ragionare su profili di garanzia quello che è accaduto oggi è grave: si gioca col tema delle presidenze delle Camere per regolare rapporti di forza nelle coalizioni e tra i partiti, un processo molto grave. Mi auguro ci sia senso di responsabilità da parte di tutte le forze ...

Castrazione chimica in Russia per pedofilia : bufala Putin o arriva la legge più Attesa? : Sta circolando nuovamente, da un po' di tempo a questa parte, la bufala Putin riguardante la Castrazione chimica in Russia per chi viene condannato con reati di pedofilia. Si tratta dell'altro grande filone che caratterizza il binomio tra fake news e politica qui in Italia, considerando il fatto che in genere vengono presi di mira fantomatici parenti di esponenti dei principali partiti del nostro Paese con il il chiaro intento di creare facile ...

L'oncologo di Napoli che si opera a Milano : "Non è sfiducia ma l'Attesa è troppo lunga" : Io, Antonio Marfella, tossicologo, oncologo, dirigente medico e presidente dei medici per l'Ambiente, vi spiego perché sono in lista di attesa allo Ieo di Milano per farmi operare di cancro alla ...

Palermo - Attesa per la riapertura del Velodromo alla musica il 28 luglio con Coez : Il Velodromo di Palermo, riapre le porte alla musica e probabilmente a se stesso. Dopo anni di abbandono, incuria e inagibilità, l'amministrazione riconsegna alla città la struttura, una città che ...

Lecce- Cresce l'Attesa per la 19dizione della Maratonina "Salento d'Amare" : L'edizione 2018 della "Maratonina Salento d'Amare" sarà caratterizzata dall'importante binomio, sport " solidarietà "Running e Walking to Rosa" a cura della Rete onco-ematologica Salentina. Ad ...

Derby - l’Inter : “Siamo in Attesa che il Milan valuti il rimborso per il settore ospiti” : Il prossimo Derby di Milano continua ad essere al centro delle polemiche: dopo la data, ora tocca ai rimborsi L'articolo Derby, l’Inter: “Siamo in attesa che il Milan valuti il rimborso per il settore ospiti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini vola a Doha per tornare al top - Attesa per la trave : Elisa Meneghini torna a disputare una tappa di Coppa del Mondo dopo due anni dall’ultima volta: nel 2016 partecipò alla prestigiosa Deutscher Pokal a Stoccarda, concludendo il concorso generale in ottava posizione. L’appuntamento tedesco le portò bene visto che dopo pochi mesi ottenne la convocazione per le Olimpiadi di Rio 2016. Questa volta, invece, la Mini si cimenterà con una tappa del circuito riservato alle singole specialità: ...

Sanità - “tempi di Attesa per una visita aumentati fino a 27 giorni in tre anni. Ssn soccombe alla concorrenza del privato” : Sempre più lunghi i tempi di attesa per effettuare visite mediche nella Sanità pubblica, con una media di 65 giorni. A fronte dei 7 necessari per essere visitati nel privato. Quanto ai prezzi, nel privato “risultano mediamente abbastanza consistenti, ma in molti casi non molto distanti dal costo del ticket pagato nelle strutture pubbliche e private accreditate”. Risultato: “Il Servizio Sanitario Nazionale continua ad arretrare ...

I tempi biblici della sanità pubblica : 65 giorni d'Attesa per una visita medica : Continuano a dilatarsi i tempi d'attesa per una visita medica nella sanità pubblica italiana: si parla di una media di 65 giorni di 'pazienza', oltre due mesi, contro i 7 giorni...

Fabrizio Frizzi / Il conduttore tra Attesa e speranza : l'affetto dei cari e del web : Fabrizio Frizzi dopo il malore si racconta tra le pagine del settimanale Gente con un cauto ottimismo: “Tra un mese saprò come vanno le cure, i medici dicono che…”, la lotta dopo il malore.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:00:00 GMT)

InAttesa beta 6 per iOS 11.3 : uscita aggiornamento definitivo su iPhone la settimana prossima? : Nessuno se lo aspettava, eppure la beta 6 di iOS 11.3 per gli sviluppatori è stata distribuita in queste ore per iPhone X, 8, 7. 6S, SE, 6 e 5S. Il rilascio è partito nella tarda serata di ieri, ossia di venerdì, giorno di solito non prescelto dagli esperti di Cupertino per la distribuzione dei loro firmware, per quanto di test. L'anomalia potrebbe suggerirci davvero il passo finale per la diffusione pubblica e finale dell'update ma cerchiamo ...

Ariana Grande incinta di Mac Miller e per questo lontana dai social network? “Al 100% è in dolce Attesa” : I rumors su Ariana Grande incinta di Mac Miller hanno cominciato a circolare in rete a partire dai sospetti di alcuni fan della popstar, ma ora sembrano trovare conferma in alcune dichiarazioni riportate dal sito web americano The Hollywood Gossip. Una fonte anonima ha dichiarato che la popstar di Dangerous Woman, in procinto di rilasciare un nuovo album di inediti, è incinta di Mac Miller e questa sarebbe la ragione della sua scomparsa dai ...