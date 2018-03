Atletica | Usain Bolt | “Dimostrerò che posso fare il calciatore Giocherò in un grande

oasport

: Usain Bolt continua a crederci: 'Dimostrerò che posso fare il calciatore. Giocherò in un grande campionato europeo'… - OA_Sport : Usain Bolt continua a crederci: 'Dimostrerò che posso fare il calciatore. Giocherò in un grande campionato europeo'… - vesuvino : Notizia P-Anza: “Atletica. Calcio. L’UEFA comunica che se il plurimedagliato 100metrista Usain Bolt inizierà effett… -

(Di domenica 25 marzo 2018)crede fermamente di poter giocare daprofessionista. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo su 100m e 200m ha svolto un provino con il Borussia Dortmund ed è piaciuto al pubblico presente segnando un gol di testa, trasformando un rigore e piazzando degli allunghi di lusso. Coach Stoeger, però, non è ancora convinto dal giamaicano, lo ha elogiato per la sua grinta e perché capisce il gioco ma “la fisicità di cui ha bisogno è un’altra rispetto a quella che ha. Per stare al livello dei professionisti dovrebbe allenarsi alcune settimane con una squadra. Certo alla sua età non hapotenziale di crescita“. La replica del 31enne non si è fatta attendere: “Questa due giorni me la sono davvero goduta. Devo ammettere che è stato faticoso, non sono abituato a correre così a lungo. Ho bisogno di stimoli. Prima volevo dominare il mondo da ...