Ascolti tv | ' C' è posta per te' vince la prima serata di sabato 24 marzo

Ascolti tv : C'è posta per te è inarrestabile - Maria De Filippi ancora regina della prima serata : La partecipazione di Anastacia e le polemiche sulla vera identità di Kumar non sono stati elementi sufficienti per "sbaragliare" la...

Ascolti tv - 24 marzo 2018 : vince C’è posta per te col 27 - 5% di share : Ascolti C’è posta per te e Ballando con le stelle del 24 marzo 2018: le due puntate viste da… I dati Auditel di oggi con gli Ascolti tv di sabato 24 marzo 2018 sono tutti da “gustare”. Ieri sera C’è posta per te ha stravinto contro Ballando con le stelle. La decima puntata del programma […] L'articolo Ascolti tv, 24 marzo 2018: vince C’è posta per te col 27,5% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 24 Marzo 2018. C’è Posta 27.5% - Ballando 18.9% (anteprima 18%) : Patrick Dempsey e Maria De Filippi I dati auditel del 24 Marzo 2018 saranno rilasciati a partire dalle 11. Su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.222.000 spettatori pari al 18% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42alle 21., e 3.471.000 spettatori pari al 18.9%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 5.384.000 ...

Ascolti Tv ieri - C’è Posta per te vs Ballando con le Stelle 2018 | Auditel 24 marzo : Chi avrà vinto la sfida relativa agli Ascolti tv ieri? Come è andata la terza battaglia fra Maria De Filippi e Milly Carlucci ovvero fra C’è Posta per te e Ballando con le Stelle 2018? Dopo aver incassato ben due sconfitte cocenti la Carlucci è riuscita a riagguantare la rivale e a conquistare qualche telespettatore in più? Ecco svelati i dati Auditel di ieri, sabato 24 marzo 2018, dei principali canali del digitale terrestre ...

Ballando C'è Posta : guerra di Ascolti. Anastacia salverà Milly? : Grazie al suo timbro vocale unico, la cantante è considerata tra gli artisti di maggior successo del terzo millennio, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Forse la presenza di ...

Ballando con le stelle - “trucchetto” acchiappa share/ Ascolti C’è posta per te - il tentato colpo Rai : Ballando con le stelle, “trucchetto” acchiappa share contro C'è posta per te e Maria De Filippi; ecco come la Rai e Milly Carlucci hanno tentato il colpaccio (senza riuscirci).(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Ascolti - C’é Posta per te senza rivali : senza rivali al sabato sera in tv C’è Posta per te che ieri su Canale 5 ha avuto il 26.09% di share pari a 5 milioni 267 mila spettatori. Per il secondo appuntamento con Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai1: la prima parte del programma “Ballando…tutti in pista”, ha ottenuto un seguito di 4milioni 82 mila e il 16.9 di share mentre la seconda è stata seguita complessivamente da 3 ...

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : vinto ancora il duello di Ascolti con Ballando (nona puntata) : C'è posta per te, le storie e gli ospiti della puntata del 17 marzo: Luciana Littizzetto manda la posta a Raffaello Tonon, Luca Onestini, Paola Caruso, Michela Persico e Erjona Sulejmani.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:26:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 17 marzo 2018. C’è Posta Per Te 26.1% - Ballando 19.3% (anteprima 17%) : C'è Posta Per Te: Luciana Littizzetto e Maria De Filippi Su Rai1 la seconda puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle alle – ha conquistato 4.082.000 spettatori pari al 17% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e 3.645.000 spettatori pari al 19.3%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 5.267.000 spettatori pari ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs C’è posta per te | Dati Auditel 17 marzo 2018 : Come si sono evoluti gli Ascolti tv di questo sabato sera? I partecipanti di ‘Ballando con le stelle’ avranno incantato la più grossa fetta di telespettatori o a farlo sarà stata la Maria De Filippi nazionale con il suo ormai storico ‘C’è posta per te’? C’è solo un modo per scoprirlo, con tutti i Dati Auditel di ieri. Ascolti tv ieri, 17 marzo **Dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Buon ...

Ascolti - C’é Posta per Te batte Ballando con le Stelle : C’è Posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale 5 vince la sfida degli Ascolti del sabato sera con 5.516.000 spettatori e il 27,5% di share. Su Rai1 la prima puntata della decima stagione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, ha conquistato 4.205.000 spettatori con il 20,4% di share. Nel resto della prima serata, su Rai2 NCIS Los Angeles è stato visto da 1.337.000 spettatori pari al 5.6% di share, mentre NCIS New ...

Ascolti tv - Carlucci VS De Filippi : buona la prima per Queen Mary - "C'è posta per te" imbattibile : Torna una delle sfide più avvincenti dei palinsesti tv. "Non siamo in competizione con nessuno" ha assicurato qualche giorno fa Milly Carlucci durante la conferenza stampa di "Ballando...

Ascolti TV | Sabato 10 Marzo 2018. C’è Posta 27.5% - Ballando 20.4% : C'è Posta Per Te Su Rai1 la prima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.42 alle 0.41 – ha conquistato 4.205.000 spettatori pari al 20.4% di share (qui gli Ascolti del debutto di 12 mesi fa). Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle 21.12 alle 0.45 – ha raccolto davanti al video 5.516.000 spettatori pari al 27.5% di share (qui gli Ascolti della scorsa settimana). Su Rai2 NCIS Los ...

Ascolti : C’è posta per te supera Ballando con le stelle di 7 punti - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 10 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 10 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata l’ottava puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi, ottiene 5,5 milioni di spettatori (27,55% di […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te supera Ballando con le stelle di 7 punti, i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip ...