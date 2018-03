Argentina | Messi torna ad allenarsi | con la Spagna può esserci

Argentina - Aguero : 'Sono amico di Messi - ma in Nazionale non gioco' : "Messi comanda in Nazionale". Da qualche tempo intorno agli ambienti argentini circola questa voce, che vorrebbe la Pulce come leader assoluto dello spogliatoio, non solo come trascinatore ma anche ...

Argentina - Messi si allena : vuole esserci contro la Spagna : Leo Messi sembra deciso a giocare almeno uno spezzone di tempo dell'amichevole di martedì a Madrid tra la Spagna e la sua Argentina. Grande assente in campo venerdì scorso contro l'Italia per un ...

Argentina : Messi in dubbio con la Spagna : Dopo avere saltato l’amichevole giocata e vinta dall’Argentina contro l’Italia (2-0), a Manchester, Leo Messi potrebbe far registrare il secondo forfait consecutivo in Nazionale, rinunciando a partecipare al match di martedì sera contro la Spagna, in programma nel Wanda Metropolitano, a Madrid. Oggi l’asso argentino non si allenato con il resto della ‘selecion’, che ha lavorato nella Ciudad deportiva di ...

Argentina - Messi a riposo anche con la Spagna : Dopo avere saltato l'amichevole giocata e vinta dall'Argentina contro l'Italia , 2-0, , a Manchester, Leo Messi potrebbe far registrare il secondo forfait consecutivo in Nazionale, rinunciando a ...

L’Italia di Di Biagio va ko con l’Argentina senza Messi : Basta un’Argentina a metà, senza Messi e senza gran voglia di mostrarsi favorita per Russia 2018, e la nuova Italia riparte da dove si era fermata: una serata no. Il 2-0 finale per la nazionale di Sampaoli è troppo severo per quella di Di Biagio, fa certamente meno male del pari con la Svezia a San Siro che ha estromesso la nazionale dal mondiale. ...

Italia-Argentina - non c'è Messi - ma Chiesa a sorpresa dal 1° minuto : Ma partiamo dal grande assente: come se alla cena di gala desse dunque forfait il convitato più importante ovvero il calciatore più forte del mondo o quasi: sì, mancherà Messi in quest'Italia-...

Fabbricini su Argentina Italia - ct e Messi : Il commissario straordinario alla Figc prima dell'amichevole di Manchester Argentina Italia Fabbricini / Il commissario straordinario della Figc Fabbricini ha parlato a 'Rai Sport' prima dell'amichevole di Manchester Argentina-Italia : 'Le premesse le conosciamo. Siamo sicuri che faremo bene, è un grandissimo stadio. Sono convito che il gruppo è ben messo. Sono convinto ...

Argentina : Messi va in panchina contro l'Italia : Affaticamento muscolare agli adduttori per il fuoriclasse del Barcellona. Al suo posto dal 1' c'è Lo Celso

PROBABILI FORMAZIONI/ Italia Argentina : quote - ultime novità live. Buffon in campo : contro Messi? (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Italia Argentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gigi Di Biagio all'esordio con la nazionale maggiore: ci sono Cutrone e Chiesa(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:58:00 GMT)

Argentina : Messi in dubbio contro Italia : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Nell'Argentina che stasera affronta l'Italia a Manchester in amichevole, quasi sicuramente, non ci sarà Leo Messi. L'asso del Barcellona, come in parte aveva fatto intendere ...

Argentina - Messi in dubbio per l'amichevole con l'Italia : MANCHESTER - 'Questa è più la squadra di Messi che la mia', sostiene il ct argentino Jorge Sampaoli . Ma stasera il numero 10 potrebbe saltare l'amichevole contro l'Italia. Non ha smaltito un ...