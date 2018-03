Argentina | Messi in dubbio con la Spagna

Argentina - Messi a riposo anche con la Spagna : Dopo avere saltato l'amichevole giocata e vinta dall'Argentina contro l'Italia , 2-0, , a Manchester, Leo Messi potrebbe far registrare il secondo forfait consecutivo in Nazionale, rinunciando a ...

L’Italia di Di Biagio va ko con l’Argentina senza Messi : Basta un’Argentina a metà, senza Messi e senza gran voglia di mostrarsi favorita per Russia 2018, e la nuova Italia riparte da dove si era fermata: una serata no. Il 2-0 finale per la nazionale di Sampaoli è troppo severo per quella di Di Biagio, fa certamente meno male del pari con la Svezia a San Siro che ha estromesso la nazionale dal mondiale. ...

Italia-Argentina - non c'è Messi - ma Chiesa a sorpresa dal 1° minuto : Ma partiamo dal grande assente: come se alla cena di gala desse dunque forfait il convitato più importante ovvero il calciatore più forte del mondo o quasi: sì, mancherà Messi in quest'Italia-...

Fabbricini su Argentina Italia - ct e Messi : Il commissario straordinario alla Figc prima dell'amichevole di Manchester Argentina Italia Fabbricini / Il commissario straordinario della Figc Fabbricini ha parlato a 'Rai Sport' prima dell'amichevole di Manchester Argentina-Italia : 'Le premesse le conosciamo. Siamo sicuri che faremo bene, è un grandissimo stadio. Sono convito che il gruppo è ben messo. Sono convinto ...

Argentina : Messi va in panchina contro l'Italia : Affaticamento muscolare agli adduttori per il fuoriclasse del Barcellona. Al suo posto dal 1' c'è Lo Celso

PROBABILI FORMAZIONI/ Italia Argentina : quote - ultime novità live. Buffon in campo : contro Messi? (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Italia Argentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gigi Di Biagio all'esordio con la nazionale maggiore: ci sono Cutrone e Chiesa(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:58:00 GMT)

Argentina-Italia - le ultime dai campi e formazioni : Messi c’è - Dybala a casa : Argentina-Italia, le ultime dai campi e formazioni: Messi c’è, Dybala a casa. Argentina e Italia si sfidano in amichevole con gli azzurri The post Argentina-Italia, le ultime dai campi e formazioni: Messi c’è, Dybala a casa appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

