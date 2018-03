ANTONELLA CLERICI | CONOSCE TUTTO DELLA SUA VITA?

Sanremo Young torna nel 2019? ANTONELLA CLERICI vince la sua sfida : Antonella Clerici, Sanremo Young vince la prima serata. Tornerà nel 2019? Antonella Clerici ha concluso ieri sera su Rai 1 il suo impegno con Sanremo Young. Il nuovo programma di Rai 1, partito subito dopo il Festival di Sanremo, in onda naturalmente in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, in questi 5 appuntamenti ha conquistato il pubblico. In particolare la prima e l’ultima puntata del programma sono state le più seguite di questa ...

ANTONELLA CLERICI batte tutti : gli ascolti tv di Sanremo Young : Sanremo Young: la finale con Antonella Clerici cresce e vince L’ultima puntata di Sanremo Young, il talent condotto da Antonella Clerici, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, è andata in onda ieri sera alle 21:20 su Rai 1. La trasmissione ha concluso il suo ciclo di 5 puntate, assegnando la vittoria a Elena Manuele. Ospite speciale dell’ultima puntata di Sanremo Young, che potrebbe aver contribuito a far crescere e vincere la ...

Sanremo Young : chi ha vinto il festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta musica per il festival condotto da ANTONELLA CLERICI : ecco chi si è portato a casa l’ambito premi : Una bellissima finale quella di ”Sanremo Young”, il festival in versione ‘mini’ che ha visto salire sul palco 12 giovanissimi talenti della musica italiana. Una serata ricca di esibizioni e di ospiti. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la siciliana Elena Manuele. La quindicenne frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Altra grande passione che affianca il canto è il ballo: Elena inizia a studiare ...

Sanremo Young la finalissima - anticipazioni 16 marzo : con ANTONELLA Clerici : Visibile anche in streaming sulla piattaforma web di Rai 1 . Sanremo Young, i 4 finalisti del talent e i duetti con gli ospiti Nella puntata della scorsa settimana Toto Cotugno con lo showdown ha ...

SANREMO YOUNG 2018 / Finalisti - classifica ed eliminati : calo negli ascolti per ANTONELLA Clerici : La prima finale di SANREMO YOUNG determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i Finalisti. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:51:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI cambia vita dopo La prova del cuoco? : La prova del cuoco: Antonella Clerici pronta a trasferirsi? Antonella Clerici potrebbe presto decidere di trasferirsi al nord, in base all’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. Terminata La prova del cuoco, la conduttrice di Rai1 ha sempre ammesso che rivedrà i suoi impegni lavorativi futuri, senza escludere l’eventualità di lasciare il cooking show di Rai1. La diciottesima edizione de La prova del cuoco potrebbe perciò ...

Sanremo Young : ANTONELLA CLERICI chiama un ospite internazionale : Sanremo Young, semifinale 14 marzo: tutti gli ospiti di Antonella Clerici Il talent musicale dedicato ai Millennials, Sanremo Young, andrà eccezionalmente in onda domani, mercoledì 14 marzo, per recuperare l’assenza del 2 marzo. Per l’occasione, la conduttrice Antonella Clerici accoglierà sul palco il cantante inglese Simon Le Bon, leader del gruppo dei Duran Duran, che le concederà un’intervista. Oltre a Le Bon, a fare ...

'Domenica In' fra ANTONELLA CLERICI e Mara Venier. Federica Panicucci in ribasso dopo il fuorionda : MILANO - Cominciano i movimenti televisivi per la prossima stagione. Primo 'problema' in casa Rai con ' Domenica In ', condotto quest'anno dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Gli ascolti non ...

Sanremo Young : ANTONELLA CLERICI scende sotto i 4 milioni ma vince ancora : Antonella Clerici sotto i 4 milioni. Sanremo Young cala ma vince la serata Ieri sera su Rai 1 in prima serata è andata in onda, dopo una settimana di pausa forzata, la terza puntata di Sanremo Young, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. La terza puntata della trasmissione ha registrato una leggera flessione rispetto alla puntata precedente. Questo probabilmente è stato causato dalla pausa ...