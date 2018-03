Analisi e Pronostico Senegal-Bosnia Erzegovina | Amichevole Internazionale 27-03-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 25 marzo 2018)di, Martedì 27 Marzo, ore 20:00. Sané e Koulibaly dal 1′. Il, dopo aver impressionato positivamente nelle qualificazioni ai Mondiali di Russia, affronterà inallo Stade Oceane di Le Havre la. Un appuntamento per prepararsi al meglio in vista della Coppa del Mondo e delle difficili avversarie che sfiderà nel gruppo D, come la Polonia, Giappone e Colombia. Per gli uomini del c.t Aliou Cissé, ventisettesimi nel ranking FIFA, c’è da riscattare la deludente prestazione di Venerdì con l’Uzbekistan, terminata con il risultato di 1-1. La stella del Liverpool, Sadio Mané, autore di 14 gol e otto assist in Premier League, è rimasto in panchina per tutto l’arco dell’incontro e con lapotrebbe giocare dal primo minuto, così come il ...