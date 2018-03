Analisi e Pronostico Cina-Repubblica Ceca | China Cup 26-03-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 25 marzo 2018)Cupdi, Lunedì 26 Marzo, ore 09.30. I ‘Dragoni’ cercano il riscatto dopo lo 0-6 subito dal Galles. Ladi Marcello Lippi vuole risollevarsi contro la, dopo la pessima prestazione offerta in semifinale nellaCup contro il Galles. La Nazionale cinese è stata travolta per 0-6 dai gallesi guidati dell’esordiente Ryan Giggs. La peggior sconfitta della carriera per il c.t. Lippi. Un match che ha consacrato Gareth Bale, grazie ad una tripletta, come miglior marcatore della storia della sua Nazionale superando la leggenda Ian Rush con 29 reti. Dopo aver sfumato la qualificazione ai Mondiali del, i ‘Dragoni’ cercheranno in tutti i modi di onorare il torneo conquistando il terzo posto dopo sei partite senza vittorie. L’ultima risale a Settembre nelle qualificazioni mondiali in Qatar per ...