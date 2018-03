Ambiente : 40 mila visitatori alla Fiera Vita in Campagna (2) : (AdnKronos) – Giardino, orto, piccoli allevamenti, casa di Campagna ed eccellenze agroalimentari sono stati gli altri protagonisti della tre-giorni nei 7 padiglioni del Centro Fiera di Montichiari (Brescia), dove più di 300 espositori hanno potuto presentare e vendere i loro prodotti. Tra i momenti più attesi e partecipati, gli oltre 200 corsi pratici gratuiti che hanno visto gli esperti di Vita in Campagna impegnati non-stop a rispondere ...

Rifiuti - 200mila tonnellate raccolte e una differenziata di oltre il 65% : la friulana NET Spa chiude il 2017 sostenendo l’Ambiente : Circa 200 mila tonnellate di Rifiuti gestiti, una quota di raccolta differenziata che supera il 65% e tariffe tra le più basse d’Italia. Sono i dati raggiunti da NET Spa, la più grande azienda pubblica attiva nell’igiene ambientale in Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2017 con un servizio capillare che ha interessato 86 Comuni delle province di Udine e Trieste e servito una popolazione di oltre 308mila abitanti. Anche per l’anno scorso, ...

Ambiente : a Milano al via la prima settimana delle energie sostenibili : Si è aperta la settimana delle energie Sostenibili, che per la prima volta si svolge a Milano fino al 22 marzo in diverse località della città grazie all’organizzazione di MCE (Mostra Convegno Expoconfort, manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie per il comfort abitativo) e al supporto tecnico di Amat (Azienda per la mobilità e l’energia). “Milano ha un cronoprogramma molto chiaro per condurre la città al contenimento delle emissioni ...

Milano Regionali - la sfida sull'Ambiente all'esame delle urne. Quale futuro per i diesel : Le associazioni ambientaliste di mezzo mondo hanno eletto i motori a gasolio a nemico pubblico per i nostri polmoni. Diversi Paesi europei e le grandi metropoli internazionali ne hanno già previsto ...

Milano Unica - le proposte pratesi guardano all'Ambiente / VIDEO : Milano, 7 febbraio 2018 - Gli imprenditori pratesi si sono distinti a Milano Unica non solo per il numero così elevato di presenze , 53 aziende, , ma anche per le proposte di tessuti prodotti nel ...

Ambiente - smog : 750 volontari monitorano livelli a Brescia - Milano e Roma : volontari operativi contro l’emergenza smog: preoccupati dagli allarmi rilanciati da Bruxelles, si sono attivati da oggi a Milano, Roma e Brescia per monitorare il livello di inquinamento delle loro città. All’iniziativa, No2, no grazie – stop ai diesel in citta’, promosso da Cittadini per l’Aria per misurare il biossido di azoto, partecipano circa 750 volontari, che rileveranno lo smog con centraline autofinanziate ...

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori nell’Ue. LegAmbiente : “Tutte le città italiane oltre il tetto fissato dall’Oms” : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo Smog. I valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35). Seguono Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. La situazione delle ...

