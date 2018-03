'Amaurys non mi ha tradito' - parla la moglie di Perez. 'Mi rivolgerò all'avvocato per difenderlo'. : ROMA - 'Provvederò a tutela della mia famiglia, procedendo per le vie legali'. Angela Rende , moglie di Aumarys Perez, invia una lettera a Domenica Live , sostenendo di avere una fiducia piena nel ...

“Ha preso un palo”. Isola dei Famosi - chi sono gli amanti clandestini. La rivelazione a Mattino 5. Erano stati fatti i nomi di Alessia Mancini e Amaurys Perez - ma non sono loro i naufraghi che hanno consumato una notte d’amore. In compenso però… La bomba : Il settimanale Chi ne parla da tempo: Alfonso Signorini ha l’occhio lungo e si è accorto che tra due naufraghi de L’Isola dei Famosi c’è del tenero. E che male c’è? Beh, non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i naufraghi in questione sono entrambi impegnati. Molto impegnati. All’inizio sul settimanale non era stato svelato il nome dei vip tra i quali è scoccata la scintilla. E il pubblico, da quando il gossip è scoppiato, non ha fatto ...

Isola dei Famosi 2018 - nomination e canna-gate/ Ancora accuse per Eva Henger - Amaurys non perdona : Isola dei Famosi 2018, nomination e cannagate: Alessia, Elena e Bianca al televoto. Gli eliminati Paola, Filippo, Nadia e Cecilia sull'Isola che non c'è.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:30:00 GMT)

Amaurys Perez ammonisce Eva Henger : “Non mi infangare” : Isola dei Famosi: Amaurys Perez critica Eva Henger L’inizio di questa puntata de L’Isola dei Famosi è stato sicuramente scoppiettante. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi ha affrontato da subito lo spinoso caso del canna – gate. A tal proposito ha chiamato a testimoniare anche il capo progetto Andrea Marchi, il quale ha asserito di aver saputo di questa vicenda solo ed esclusivamente dopo che Eva è stata nominata da Francesco ...

