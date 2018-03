Ritmica : Altre due medaglie per Italia : Con il personale di 16.900 si ritaglia la quarta posizione in classifica alle spalle della campionessa del mondo in carica, la russa Dina Averina , pt. 18.300, , di Nicol Zelikman , pt. 17.800, e di ...

Energica Motor - Atlas sottoscrive Altre due tranche obbligazioni convertibili : Teleborsa, - Energica Motor Company comunica che, in data 20 marzo 2018, sono state sottoscritte da parte di Atlas Special Opportunities la sesta e settima tranche del prestito obbligazionario ...

Will & Grace rinnovata e ampliata - Altre due stagioni da 18 episodi : Quando un revival funziona, il pubblico lo ama, la critica anche, gli attori non si annoiano a farlo, nessuno vuole mollarlo. Deve essere il caso di Will & Grace che è stato rinnovato per una terza, o meglio undicesima stagione da 18 episodi in onda nell'autunno del 2019. Contestualmente la già annunciata seconda stagione di Will & Grace è stata ampliata: dai 13 episodi inizialmente previsti ne avrà 18 in onda a partire ...

Periodo di promozioni Vodafone : Altre due a ridosso della Festa del Papà 2018 : Le promozioni Vodafone si susseguono una dopo l'altra, gravitando intorno alla Festa del Papà 2018. Vi abbiamo già parlato della possibilità messa a disposizione dall'operatore circa la realizzazione di particolari cartoline virtuali (personalizzate con foto, filtri, cornici, dediche e stickers di vario genere, e da poter essere inviata subito, oppure scaricata ed inoltrata in un secondo momento, magari più a ridosso della ricorrenza del 19 ...

Siena - scontro frontale tra due auto : Cristian muore a 40 anni - ferite Altre tre persone : Un pickup e una berlina si sono scontrate sulla strada provinciale 541 tra Casole d’Elsa e Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena. Cristian Manca, 40 anni, è morto sul colpo, mentre altre persone sono rimaste ferite. Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento.Continua a leggere

Don Silverio Miura/ Presunti abusi in vaticano : denunciato da Altre due vittime? (Le Iene) : Presunti abusi in vaticano, si riapre il caso di Diego Esposito, forse vittima di violenze messe in atto da don Silverio Mura: il servizio de Le Iene. (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 06:44:00 GMT)

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : Altre due medaglie azzurre. Fiorettiste d’oro e sciabolatori d’argento : Quarta giornata di gara ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. altre due medaglie azzurre nella categoria Cadetti: le Fiorettiste conquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento. Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza le azzurre ...

Altre due storie siciliane ieri a C'è posta per te : Altre due storie siciliane ieri a 'C'è posta per te' di Maria De Filippi su Canale 5. storie di padri che non parlano per anni e anni con i figli e di coppie innamorate in difficoltà economica. La ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Altre due medaglie per l'Italia. Brillano Consonni e Paternoster/Confalonieri : Fa la storia l'americana Chloe Dygert : 3:20.060, nuovo record del mondo , migliora se stessa che era già riuscita a dar spettacolo nelle qualifiche, , battuta l'olandese Annemiek van Vleuten che è ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Altre due medaglie per l’Italia. Brillano Consonni e Paternoster/Confalonieri : Altra giornata emozionante ai Mondiali di Ciclismo su pista 2018 in quel di Apeldoorn (Olanda), la quarta e penultima. Cinque titoli assegnati, doppia medaglia per l’Italia che raggiunge quota sei in questa manifestazione iridata. Il primo oro di giornata nei 500 metri a cronometro femminili è andato alla tedesca Miriam Welte con il tempo di 33.150 alla velocità media di 54,299 km/h. Argento per la Russia Daria Shmeleva in 33.237. Bronzo ...

Maltempo - ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per neve e gelo - Altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e’ stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell’Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...