Almeno 4 persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Mogadiscio | in Somalia

Messico : i resti di Almeno 240 persone ritrovati a Tijuana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

C’è stata un’esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una fuga di gas : sono morte Almeno tre persone : C’è stata un’esplosione in una palazzina di Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una The post C’è stata un’esplosione a Catania, probabilmente dovuta a una fuga di gas: sono morte almeno tre persone appeared first on ...

Migranti - naufragio nel Mar Egeo : Almeno 14 persone annegate. Tra loro 4 bimbi : Il barcone viaggiava dalla Turchia all’Egeo e trasportava 21 persone. Ma nel Mar Egeo si è capovolto, e almeno 14 persone, tra cui quattro bambini, sono annegate. La polizia greca, che ha diffuso la notizia, ha recuperato otto cadaveri, dopo che quelli di un uomo, una donna e quattro bambini sono stati portati dalla corrente fin sulle spiagge dell’isola di Gaidaro. A lanciare l’allarme sono stati un uomo e una donna che sono riusciti a ...

Almeno 145 persone sono morte nel terremoto del 25 febbraio in Papua Nuova Guinea : La polizia della Papua Nuova Guinea hanno detto che Almeno 145 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese il 25 febbraio e che si aspettano che il numero cresca nelle prossime settimane. La precedente stima The post Almeno 145 persone sono morte nel terremoto del 25 febbraio in Papua Nuova Guinea appeared first on Il Post.

In Ruanda sono morte Almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa : almeno 16 persone sono morte dopo che un fulmine ha colpito una chiesa della chiesa cristiana avventista del settimo giorno nel sud del Ruanda; almeno altre 140 persone sono rimaste ferite e portate nei vicini ospedali. Associated Press ha spiegato The post In Ruanda sono morte almeno 16 persone dopo che un fulmine ha colpito una chiesa appeared first on Il Post.

Almeno 67 persone sono morte per il terremoto che la settimana scorsa ha colpito la Papua Nuova Guinea : Il 25 febbraio in Papua Nuova Guinea c’è stato un terremoto di magnitudo 7.5 che ha causato la morte di Almeno 67 persone, secondo le più recenti stime delle organizzazioni che forniscono aiuti umanitari al paese. Ci sono voluti molti The post Almeno 67 persone sono morte per il terremoto che la settimana scorsa ha colpito la Papua Nuova Guinea appeared first on Il Post.

“Bomb cyclone” - tempesta di neve sulla East Coast USA : Almeno 6 morti - oltre un milione di persone senza elettricità [GALLERY] : 1/7 ...

Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University - lo sparatore è ancora ricercato : Almeno due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco al dormitorio della Central Michigan University, a Mount Pleasant, nello stato americano del Michigan. La polizia ha detto che lo sparatore è un ragazzo di 19 anni che The post Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University, lo sparatore è ancora ricercato appeared first on Il Post.

In Egitto sono morte Almeno 15 persone in uno scontro tra due treni : almeno 15 persone sono morte in uno scontro tra treni nella provincia di Beheira, nel nord dell’Egitto, mentre altre 40 sono state ferite. Lo scontro, la cui causa non è ancora stata chiarita, è avvenuto tra un treno merci e The post In Egitto sono morte almeno 15 persone in uno scontro tra due treni appeared first on Il Post.

Almeno 18 persone sono morte per l’esplosione di due autobombe a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 18 persone sono morte, e altre decine sono state ferite, in due esplosioni a Mogadiscio: la prima è stata vicino al palazzo presidenziale, la seconda vicino agli uffici dell’agenzia somala di intelligence. Il gruppo islamista terrorista al Shabaab ha The post Almeno 18 persone sono morte per l’esplosione di due autobombe a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

A Maputo - Mozambico - Almeno 17 persone sono morte a causa del crollo di un enorme cumulo di rifiuti : almeno 17 persone sono morte a Maputo, in Mozambico, a causa del crollo di un enorme cumulo di rifiuti, provocato dalle intense piogge degli ultimi giorni. Secondo i funzionari locali, diverse persone sarebbero ancora intrappolate nelle loro case del quartiere The post A Maputo, Mozambico, almeno 17 persone sono morte a causa del crollo di un enorme cumulo di rifiuti appeared first on Il Post.

Almeno 18 persone sono morte in un attentato suicida in un mercato a Konduga - in Nigeria : Almeno 18 persone sono morte e altre 22 sono state ferite in un attentato suicida compiuto a Konduga, una città del nord della Nigeria, nello stato di Borno. La polizia ha detto di ritenere che gli attentatori siano stati tre, e che The post Almeno 18 persone sono morte in un attentato suicida in un mercato a Konduga, in Nigeria appeared first on Il Post.

Almeno 18 persone sono morte per l’incidente di un pullman a Hong Kong : Almeno 18 persone sono morte per l’incidente di un pullman avvenuto stamattina a Hong Kong. È stato uno dei peggiori incidenti stradali nella storia recente del paese, scrive Reuters. Decine di altre persone sono rimaste ferite. La dinamica dell’incidente non The post Almeno 18 persone sono morte per l’incidente di un pullman a Hong Kong appeared first on Il Post.

Nell’ultimo anno in Colombia sono state uccise Almeno 40 persone legate alle FARC : Dalla firma dell’accordo di pace tra le FARC e il governo Colombiano, alla fine del 2016, in Colombia sono state uccise 40 persone legate alle FARC, sia ex combattenti che loro familiari. I dati sono stati diffusi dal vicepresidente Colombiano The post Nell’ultimo anno in Colombia sono state uccise almeno 40 persone legate alle FARC appeared first on Il Post.