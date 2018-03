Allo Spazio Kor danzano gli Esemplari femminili della giovane compagnia

Roberto Battiston - presidente dell'Agenzia spaziale italiana : 'Tiangong? Niente allarmi - da 50 anni cadono materiali dAllo spazio' : ... che avverrà in un giorno non ancora individuabile presumibilmente nelle prossime due settimane, potremo indicare in quale parte di una vastissima parte del Mondo i frammenti della Tiangong potranno ...

Navicella impazzita - il presidente dell'agenzia spaziale : 'Niente allarmi - da 50 anni cadono materiali dAllo spazio' : 'Comprendo che a noi scienziati venga chiesto di essere precisi su tempi e luoghi di caduta della stazione spaziale cinese, ma la realtà è che, primo, vale la pena di restare molto tranquilli, secondo:...

La più grande megalopoli al mondo : ecco Tokyo vista dAllo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra la capitale del Giappone, Tokyo. Tokyo è situata sulla sponda orientale dell’isola di Honshu, la più grande delle quattro isole principali del Giappone. L’area metropolitana di Tokyo, che si estende più a nord e nord ovest di quanto mostrato nell’immagine, ospita quasi 38 milioni di persone, facendone la più grande megalopoli al mondo. I toni grigi di ...

Ultim'ora NASA : oggetto cadrà dAllo Spazio fra una settimana - colpirà l'Italia? Video : Un oggetto spaziale sta precipitando verso il suolo: si tratta della stazione spaziale cinese Tiangong-1, di cui l'agenzia spaziale cinese ha perso il controllo nel 2016. Il laboratorio spaziale, ha un peso complessivo di 8.5 tonnellate. Inizialmente non era possibile fornire pronostici sulla caduta di Tiangong-1, ma adesso che siamo prossimi all'impatto gli scienziati hanno azzardato le prime ipotesi che risultano essere molto più precise ...

Russia 2018 - il pAllone Telstar e la mascotte Zabikava volano nello spazio : Se la mascotte Zabikava è un'idea del figlio dello stesso Artémiev: "Lui è un tifoso di calcio e mi ha chiesto di portare con me questo simbolo della coppa del mondo; per noi sarà uno degli ...

PAllone partita inaugurale mondiali Russia viaggerà nello spazio : Il Pallone con cui si giocheranno i primi minuti della Coppa del Mondo di Russia 2018 inizierà domani un viaggio nello spazio. “Prendiamo il Pallone e lo riportiamo per la prima partita”, ha detto il cosmonauta Oleg Artemyev dalla stazione spaziale di Baikonur in Kazakistan. Il russo inizierà domani notte un viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che dista circa 400 chilometri dalla terra. A maggio, il suo collega ...

Il ritorno di Mina divinità fuori dal tempo e dAllo spazio : ... né della sua leggenda " raggiungibile per i pochissimi che le interessava vedere, facendosi lei stessa promotrice di conoscenze, collaborazioni, vere e proprie iniziative d'impresa in quel mondo ...

Il cinema di Pietro Germi Allo Spazio Oberdan di Milano dal 28 marzo all'8 aprile : L'indagine del commissario Ingravallo, della Squadra Mobile di Roma, su un misterioso fatto di cronaca nera. Un furto, un cadavere e troppi possibili colpevoli: ecco il problema. Domenica 1 aprile ...

L’Italia e il Mediterraneo visti dAllo Spazio : No, non è una semplice cartina fisica del nostro Paese. L’immagine che vedete è una fotografia satellitare, scattata in orbita da una delle sonde Sentinel dell’Agenzia spaziale europea, di buona parte dell’Europa mediterranea. Ci trovate la nebbia in Val Padana, i detriti trascinati in mare dal fiume Po, ma non solo. Per tutti i dettagli, guardate il video che ve la descrive punto per punto. Ti è piaciuto? Guarda anche l’Italia ripresa da ...

“Noi No!” l’elogio della ribellione di Gianluigi Paragone : “Un omaggio Allo Spazio del dissenso” : Gianluigi Paragone, affiancato dal direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, ha presentato alla Fiera dell’editoria milanese, il suo ultimo libro “Noi No!” (Piemme), testimoniando il valore della ribellione e raccontando un’Italia ribelle fatta di milioni di cittadini. “Un omaggio allo spazio del dissenso, perché penso che una democrazia matura non debba avere paura. Non è un capriccio ma posa su una grammatica e su delle tesi ...

L’Italia dAllo Spazio come non l’avete mai vista grazie al satellite Sentinel-3A [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A ha a bordo una serie di sensori all’avanguardia che forniscono informazioni preziose per monitorare il pianeta che cambia, ma questa immagine è stata acquisita con la fotocamera per gli oceani e per la terraferma. Con una impronta a terra di 2.700 km, questo strumento fornisce immagini che possono includere diverse nazioni. Da est ad ovest, l’immagine comprende le isole della Corsica e della Sardegna nel Mar ...

Un video-tour all’Esrin di Frascati - dove si studia la Terra dAllo Spazio : Dagli anni ’70 coordina le missioni di osservazione del nostro pianeta dallo Spazio, raccogliendo informazioni ambientali che sono importantissime per la salvaguardia del territorio. È l’Esrin, l’Esa Centre for Earth Observation (o Centro Europeo per l’Osservazione della Terra), situato a Frascati, a neanche venti chilometri a sud di Roma. I satelliti di cui è responsabile vigilano continuamente la Terra, fornendo immagini in tempo reale sulle ...