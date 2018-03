Allerta terrorismo a Roma | caccia a 41 enne tunisino appartenente all' Isis

Allerta terrorismo a Roma dopo una lettera anonima - si cerca un 41enne : E' caccia all'uomo a Roma dopo la segnalazione di un tunisino di 41 anni pronto a compiere atti terroristici nel nostro Paese. L'uomo, Atef Mathlouthi, già arrestato in Italia per...

Roma - Allerta terrorismo : si cerca un tunisino. La segnalazione all’ambasciata : “Vuole compiere attentati” : Si chiama Atef Mathlouthi, ha 41 anni ed è tunisino. Da una lettera anonima, recapitata all’ambasciata a Tunisi e ritenuta affidabile, è emersa la sua intenzione di compiere attentati nel nostro Paese. Per questo da sabato i carabinieri sono sulle sue tracce. I militari dell’Arma lo cercano a Roma e anche in altre città italiane. Sulle ricerche c’è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una serie di accertamenti per rintracciare il ...