Allerta meteo Sardegna | ancora emergenza per piogge

Meteo - Allerta maltempo al Sud : in arrivo pioggia e vento forte : Una nuova perturbazione proveniente dall'Atlantico raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese, interessando prima la Sardegna e successivamente le regioni meridionali, portando piogge...

Allerta meteo prorogata in Sardegna fino alle 14 di Domenica 25 Marzo : La Protezione civile della Sardegna ha disposto la proroga dell’allerta Meteo in base al nuovo bollettino Meteo dell’Arpas. Sino alle 14 di domani, Domenica 25 Marzo, persiste l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Il nuovo bollettino continua a interessare in modo particolare il Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu per le intense piogge che stanno cadendo sull’area meridionale ...

Allerta meteo della protezione civile per la Domenica delle Palme : piogge e forti venti al Sud : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria di origine atlantica sta raggiungendo il Mar Mediterraneo occidentale innescando una nuova fase di maltempo, dapprima sulla Sardegna e successivamente sulle regioni meridionali; le precipitazioni saranno accompagnate da un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta meteo per il weekend : nuova tempesta in arrivo dall’oceano Atlantico - colpirà il Sud : Allerta Meteo – Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è l’ennesima tempesta atlantica di questo periodo, nella coda di un bimestre febbraio-marzo molto piovoso per l’Italia dopo un lungo periodo siccitoso. Questa tempesta si porterà nel Mediterraneo occidentale già Sabato 24 Marzo, tra le isole Baleari e la Sardegna, e proprio in Sardegna nel pomeriggio/sera di Sabato avremo i primi forti temporali, ...

Allerta meteo Sardegna : criticità “arancione” per tutto il versante sud-orientale dell’Isola : In considerazione delle condizioni Meteo che interesseranno tutto il Sud Sardegna, a partire dalle 12 di sabato 24 marzo e fino alla mezzanotte della stessa giornata, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico con criticità Moderata (Allerta Arancione) per tutto il versante sud-orientale dell’Isola. Le precipitazioni intense e i temporali hanno portato la ...

Allerta meteo - Venerdì 23 Marzo il picco del freddo al Sud : ancora maltempo - neve a quote molto basse : Continua ad imperversare il maltempo al Sud con temperature in ulteriore calo nella notte: a Potenza l’accumulo ha superato i 60cm di neve e la temperatura è scesa a +1°C. Diluvia a Bari con appena +3°C, a Barletta e Molfetta con addirittura +2°C. In Puglia sta nevicando a partire dai 300 metri di altitudine anche sulle Murge, dopo i nubifragi del pomeriggio con 57mm di pioggia a Palo del Colle, 56mm a Terlizzi, 50mm a Castellana Grotte, ...

Allerta meteo - Venerdì 23 Marzo scuole chiuse anche a Cava de’ Tirreni : scuole chiuse domani a Cava de’ Tirreni (Salerno): lo ha deciso il sindaco facente funzioni, Enrico Polichetti, in considerazione delle previsioni Meteo che indicano una drastica riduzione delle temperature in nottata, con possibilita’ di gelate e nevicate al di sopra dei 300-400 metri. L'articolo Allerta Meteo, Venerdì 23 Marzo scuole chiuse anche a Cava de’ Tirreni sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo Basilicata : scuole chiuse a Matera domani 23 Marzo : A causa “della persistente nevicata che sta interessando il territorio comunale e soprattutto i comuni della provincia“, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdi’ 23 Marzo”. La stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Potenza e dai primi cittadini di numerosi Comuni della Basilicata, dove sta nevicando con ...

Allerta meteo prorogata in Campania : dalle 22 neve anche su zone collinari : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di avverse condizioni meteo fino alle 10 di domani mattina. In particolare, dalle 22 si prevedono precipitazioni prevalentemente...