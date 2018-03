Alle Camere la vittoria dell' asse Salvini-Di Maio

Camere - la prima volta dei due Matteo : Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle sp Alle : Matteo Renzi e Matteo Salvini hanno dato il loro primo voto da neo Senato ri. I leader del Pd e della Lega hanno votato e poi lasciato l’aula salutando i colleghi. Particolarmente freddo, in particolare, è apparso quello tra Matteo Salvini e Paolo Romani L'articolo Camere , la prima volta dei due Matteo : Salvini e Renzi debuttano in Senato tra saluti e pacche sulle spalle proviene da Il Fatto Quotidiano.

Camere - Morra : “M5s rischia di perdere presidenza? Non siamo nati per per prendere - ma per ridare dignità Alle istituzioni” : “Con certi signori al tavolo non ci sediamo, anche perché reputiamo che le istituzioni debbano essere considerate sacre. rischiamo di perdere la presidenza delle Camere? Non siamo nati per prendere qualcosa o per rischiare di perdere qualcosa, ma per restituire dignità alle istituzioni”. Così il senatore del M5S, Nicola Morra, risponde all’inviato di Omnibus (La7) sul candidato alla presidenza del Senato, Paolo Romani, ...