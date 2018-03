Allarme terrorismo a Roma | caccia a un tunisino | ' C' è il rischio di attentati'

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Francia - Allarme terrorismo : spari e ostaggi - “sono dell'Isis” (23 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: 11anni da solo in casa per 20 minuti, i genitori a processo per abbandono di minore e violenza privata. Il caso ad Ivrea (23 marzo 2018)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:13:00 GMT)

Allarme a Bruxelles - ma no terrorismo : 15.08 Polizia schierata in forze a Forest, nella regione di Bruxelles. In un primo momento il sindaco ha riferito di un "uomo armato" asserragliato in un edificio. Ma successivamente un portavoce della polizia ha precisato che un uomo di nazionalità polacca si è presentato in un negozio dicendo che c'era stato un omicidio. Successivamente lo stesso sindaco ha parlato di probabile "disputa privata", che "non ha nulla a che fare con il ...

Allarme terrorismo - Fontana : 'Noi Regione più a rischio' : Il candidato al Pirellone del centrodestra interviene dopo la relazione annuale dei servizi segreti che parlano di minaccia di terrorismo jihadista 'concreta ed attuale'. Allarme terrorismo, il report ...

Terrorismo - l'Allarme degli 007 : ?«Minaccia concreta in Italia» : In Italia la minaccia del Terrorismo jihadista è «concreta ed attuale». Il Paese è infatti «oggetto dell'attività propagandistica ostile di Daesh e...

Terrorismo : Fontana - preoccupa Allarme Servizi - Lombardia più a rischio : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - "E' davvero preoccupante il rapporto dei nostri Servizi segreti su possibili attacchi jihadisti in territorio italiano. Confido molto nelle indubbie capacità delle nostre forze dell'ordine e nei Servizi di informazione, che finora hanno svolto un lavoro splendido come d

Terrorismo - l'Allarme degli 007 : "Minaccia concreta in Italia - rischio infiltrazioni da sbarchi" : In Italia la minaccia del Terrorismo jihadista è «concreta ed attuale». Il Paese è infatti «oggetto dell'attività propagandistica ostile di Daesh e...

Terrorismo - l'Allarme degli 007 : 'Minaccia concreta in Italia' : In Italia la minaccia del Terrorismo jihadista è 'concreta ed attuale'. Il Paese è infatti 'oggetto dell'attività propagandistica ostile di Daesh e continuano ad essere presenti nel suo territorio ...

Macerata - l'Allarme di Jebreal : «Il terrorismo comincia con la violenza delle parole» : Ritiene ci sia una responsabilità della politica? «L'estrema destra italiana incita continuamente all'odio e alla violenza nei confronti degli immigrati. Giorgia Meloni e Matteo Salvini diffondono la ...

Allarme terrorismo : miliziani dell'Isis sono sbarcati in Italia? Video : Allarme #terrorismo, uno di quegli allarmi che preoccupano maggiormente le popolazioni di ogni continente e di ogni luogo e che, nelle ultime ore, sembra essere sopraggiunto anche all'interno della penisola italiana. Un Allarme che lascia riaffiorare alla mente le orribili scene degli attentati che negli ultimi anni sono stati macabri teatri di molte citta' e che continuera' sempre a far nascere la preoccupazione e la paura. Sarebbe stata ...

Allarme terrorismo : miliziani dell'Isis sono sbarcati in Italia? : "Allarme terrorismo", uno di quegli allarmi che preoccupano maggiormente le popolazioni di ogni continente e di ogni luogo e che, nelle ultime ore, sembra essere sopraggiunto anche all'interno della penisola italiana. Un Allarme che lascia riaffiorare alla mente le orribili scene degli attentati che negli ultimi anni sono stati macabri "teatri" di molte città e che continuerà sempre a far nascere la preoccupazione e la paura. Sarebbe stata ...

Milano - Allarme terrorismo a Capodanno : Milano, 9 gen. - (Adnkronos) - La procura di Milano ha aperto un'inchiesta, per ora senza ipotesi di reato e indagati, su una prenotazione sospetta di una camera di albergo in zona Fiera da parte di ...