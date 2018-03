Allarme terrorismo a Roma | caccia a un tunisino | «C' è il rischio di attentati»

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Francia - Allarme terrorismo : spari e ostaggi - “sono dell'Isis” (23 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : 11anni da solo in casa per 20 minuti, i genitori a processo per abbandono di minore e violenza privata. Il caso ad Ivrea (23 marzo 2018)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:13:00 GMT)

Allarme a Bruxelles - ma no terrorismo : 15.08 Polizia schierata in forze a Forest, nella regione di Bruxelles. In un primo momento il sindaco ha riferito di un "uomo armato" asserragliato in un edificio. Ma successivamente un portavoce della polizia ha precisato che un uomo di nazionalità polacca si è presentato in un negozio dicendo che c'era stato un omicidio. Successivamente lo stesso sindaco ha parlato di probabile "disputa privata", che "non ha nulla a che fare con il ...