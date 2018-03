Allarme nel cuore shopping romano | ma subito rientrato

Italia : Roma - Allarme nel cuore shopping romano - subito rientrato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Roma. Paura per Allarme bomba nella Rinascente : Tensione e Paura a Roma per un allarme bomba nelle sedi della Rinascente di via del Tritone e piazza Fiume.

Roma - rientrato lAllarme bomba nelle sedi della Rinascente : Una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno ha fatto scattare l'allarme bomba all'interno delle due sedi della Rinascente di Roma, in via del Tritone e in piazza Fiume. Gli edifici ...

100 anni fa moriva Claude Debussy : nella sua musica - la grande poesia di Verlaine e Mallarmé : Debussy ha tradotto in musica le suggestive atmosfere care ai simbolisti francesi. Le sue opere sono ancora oggi le più ascoltate dal grande pubblico, dal “Pomeriggio di un fauno” al “Clair de lune”, che in occasione del centenario viene ripubblicata in digitale dalla Warner Classics.Continua a leggere

TERREMOTO PUGLIA - SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE/ Ingv - sisma avvertito da Bari a Lecce : Allarme diffuso : TERREMOTO PUGLIA, SCOSSA M 3.9 NELLA NOTTE: un sisma molto forte ha avuto origine in mare allertando l'intera regione. Paura da Bari a Lecce fino a Brindisi: (dati Ingv)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:26:00 GMT)

A3 : tunnel del Bözberg chiuso per due ore per falso Allarme bomba :

Maltempo Oristano : Allarme allagamenti nel bacino del Tirso : allarme per possibili allagamenti nel bacino del Tirso, da Fordongianus a Oristano. L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha informato la Protezione civile che ha disposto il prudenziale abbassamento dei livelli della diga di Pranu Antoni, con il rilascio di 60 metri cubi al secondo fino al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. Nelle prossime ore si registrera’ un innalzamento dei livelli del fiume con un probabile ingrossamento ...

Acqua potabile - è Allarme nel mondo : Nello specifico, l'assoluta mancanza di igiene è una delle principali cause di mortalità e malattia nel mondo; nel 2016, l'8% dei bambini sotto i cinque anni sono morti per diarrea, spesso causata da ...

Parco marino di Punta Campanella - Allarme dischetti di plastica : ...//www.citizensciencepc.org/ , il sito di scienza partecipata aperto qualche mese fa dal Parco di Punta Campanella per coinvolgere cittadini e utenti nella segnalazione di problematiche, emergenze ma ...

Dazi : è Allarme nel mondo della nautica da diporto. Le associazioni internazionali scrivono a Trump e Ue : ROMA - Scongiurare la guerra dei Dazi provocata da Trump e salvaguardare le aziende della filiera nautica che operano sull'asse Usa-Europa. E' l'imperativo che si sono dati gli...

Allarme contaminazione da Microplastiche nelle bottiglie d'acqua : I ricercatori hanno testato oltre 259 bottiglie d'acqua in nove paesi (Brasile, Cina, India, Indonesia, Kenya, Libano, Messico, Tailandia, Stati Uniti) sotto la guida di Sherri Mason, professore presso lo Stato di New York a Fredonia, secondo una sintesi dello studio, la plastica è stata trovata nel 93% dei campioni di acqua in bottiglia di diversi marchi come Evian, Nestle Pure Life, San Pellegrino, Aqua, Aquafina o Dasani. La plastica potrebbe ...

Microplastica nelle bottiglie d'acqua - l'OMS lancia l'Allarme : ecco i dettagli : Negli ultimi giorni sta facendo molto scalpore la notizia delle microplastiche all'interno delle bottiglie d'acqua. La faccenda riguarda gli 11 rivenditori di bottiglie d'acqua più famosi al mondo come Danone, Nestlè e San Pellegrino. Sono stati infatti presi come campione 259 bottiglie d'acqua acquistate in diversi paesi di ben 11 marche diverse. I dati che ne sono emersi sono del tutto preoccupanti per la popolazione: quasi tutte le bottiglie ...

Violentissimo terremoto di magnitudo 8.6 nell’oceano Atlantico - scatta l’Allarme tsunami in America - Europa e Africa ma è solo un’esercitazione di Barbados : E’ scattata alle ore 15:00 italiane la maxi esercitazione anti-tsunami nei Paesi dell’America latina e ai Caraibi: le autorità di Barbados stanno cercando di ottenere il certificato UNESCO di “tsunami Ready”, cioè di Paese pronto ad affrontare al meglio i maremoti. Il Dipartimento di gestione delle emergenze sta testando i protocolli di allarme dopo una scossa di magnitudo 8.6 a sud/est dell’isola, nell’oceano ...