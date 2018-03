Allarme bomba alla Rinascente di Roma | evacuati clienti e dipendenti

Roma - rientrato Allarme bomba alla Rinascente : Roma, 25 mar. , askanews, - Avrebbero dato esito negativo le verifiche effettuate dagli artificieri della Polizia in seguito a un allarme bomba nelle sedi della Rinascente a Roma. Le forze dell'ordine ...

Roma - Allarme bomba alla Rinascente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – allarme bomba alla Rinascente di via del Tritone a Roma. Una chiamata arrivata alla sede del ‘Messaggero’ ha segnalato la presenza di un ordigno. Il palazzo è stato fatto evacuare e sono in corso i controlli delle forze dell’ordine. Verifiche anche alla Rinascente di piazza Fiume.“Ci hanno appena fatto evacuare” si legge su un profilo Twitter. E proprio sul social network arrivano ...

Trolley sospetto in piazza Bovio : Napoli in tilt per falso Allarme bomba : allarme bomba in piazza Bovio. A destare sospetti un Trolley rosso lasciato a terra nei pressi dell'uscita università della metropolitana. I carabinieri hanno cinturato la zona in attesa...

