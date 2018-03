Alitalia | Gubitosi | scadenza resta il 30 aprile | poi si vedrà Nessun

Alitalia - Gubitosi : 2018 sarà buona stagione - prenotazioni buone : Cernobbio , CO, , 24 mar. , askanews, 'Sono convinto che per Alitalia quella del 2018 sarà una buona stagione, le prenotazioni sono buone. Quindi cresciamo nonostante non ci sia un aumento di capacità'...

Alitalia - Gubitosi : scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà : Cernobbio , CO, , 24 mar. , askanews, 'Ovviamente è il governo che decide quello che succede, la scadenza di legge è prevista al 30 aprile, poi si vedrà '. E' quanto ha dichiarato il commissario ...

Gubitosi : "Entro due mesi sceglieremo il miglior acquirente di Alitalia" : Il termine è quello del 30 aprile. Entro due mesi i tre commissari straordinari di Alitalia dovranno dunque individuare l'offerta più interessante per l'ex compagnia di bandiera, come ha spiegato ieri ...

Alitalia : Gubitosi - entro 30/4 scelta migliore offerta - no spezzatino/Adnkronos - 3 - : Adnkronos, 'Poi indica ancora Gubitosi ne consumeremo una parte modesta da qui a marzo perché la stagionalità è negativa. Dopodiché, ad aprile parte la stagione estiva che è la stagione migliore per ...

Alitalia : Gubitosi - entro 30/4 scelta migliore offerta - no spezzatino/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – E con i potenziali acquirenti il confronto continua. “Vi sono ripetuti incontri con questi soggetti. A volte si creano eccessive aspettative sul singolo incontro o sul singolo soggetto. E’ evidente – sottolinea Gubitosi – che queste cose sono complesse. Valutare una compagnia come l’Alitalia prende del tempo e per noi capire anche quali sono gli obiettivi della controparte e il tipo di ...

Alitalia : Gubitosi - entro 30/4 scelta migliore offerta - no spezzatino/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – ”Poi – indica ancora Gubitosi – ne consumeremo una parte modesta da qui a marzo perché la stagionalità è negativa. Dopodiché, ad aprile parte la stagione estiva che è la stagione migliore per le linee aeree e quindi, secondo me, intorno al 2 maggio, che fisserà un anno dall’inizio della procedura, considerando la Iata, saremo più o meno intorno a questi livelli, con non più di una cinquantina di ...

Alitalia : Gubitosi - entro 30/4 scelta migliore offerta - no spezzatino/Adnkronos : Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Ancora poco più di due mesi per individuare la migliore offerta e procedere, quindi, alla trattativa in esclusiva per la vendita di Alitalia. A fissare un punto fermo è oggi il commissario straordinario dell’aviolinea, Luigi Gubitosi, che, come prossimo step della procedura, ha cerchiato sul calendario la data del 30 aprile, ribadendo, nel frattempo, l’obiettivo di evitare lo spezzatino e vendere in ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : Teleborsa, - Il commissario straordinario di Alitalia , Luigi Gubitosi , ribadisce che non c'è nessuna ipotesi di spezzatino per la ex compagnia di bandiera, specificando però che l'handling potrebbe ...

Gubitosi : La vendita di Alitalia? Avverrà entro il 30 aprile : entro il 30 aprile dovrà essere individuato l'acquirente per Alitalia e "non sarà una svendita" perché oggi la compagnia attira "un forte interesse, sicuramente superiore a qualche tempo fa": lo ha riferito il Commissario straordinario della compagnia aerea, Luigi Gubitosi, intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital. "La procedura stabilita con il Ministero che ci supervisiona e con il ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : ... rispetto a un anno fa è sicuramente in migliori condizioni e siamo molto felici che ha raggiunto dei traguardi importanti: siamo stati la compagnia più puntuale del mondo a gennaio e anche a ...

Il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi : "Forte interesse - la vendita entro il 30 aprile" : "Si, i tempi sono quelli e notiamo con piacere che vi è un forte interesse nei confronti dell'Alitalia, sicuramente superiore a qualche tempo fa". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, ai microfoni di Radio Capital, confermando che "la procedura stabilita con il Ministero che ci supervisiona e con il Comitato di sorveglianza parla di un 30 aprile come una data entro cui completare la procedura di ...

Alitalia - Gubitosi : "Vendita entro il 30 aprile" : ROMA - 'La procedura stabilita con il ministero che ci supervisiona e con il Comitato di sorveglianza parla di un 30 aprile come una data entro cui completare la procedura di individuazione dell'...