Alia | domenica alla Gurfa per l' equinozio di primavera

Serena Autieri/ Torna in tv dopo la breve esperienza a Celebrity Masterchef ItAlia 2 (Domenica In) : Serena Autieri, l'attrice Torna in televisione nel salotto di Domenica In dopo la breve e intensa esperienza a Celebrity Masterchef Italia dove ha portato la sua passione per la cucina(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 03:16:00 GMT)

Domenica delle Palme : festeggiamenti e tradizioni in ItAlia : I festeggiamenti e le tradizioni della Domenica delle Palme sono davvero numerosi in Italia. Tra i più suggestivi: a Montescaglioso (Mt) un tempo i giovani fidanzati portavano in chiesa Palme e ghirlande fatte con foglie d’ulivo con, appesi al centro, ori da regalare alle fidanzate. Ancora oggi, in questa giornata, le coppie che si sposano entro l’anno vengono chiamate sull’altare, partecipando alla processione dopo la celebrazione della Messa. ...

Orario F1 - gara GP AustrAlia 2018 (domenica 25 marzo) : su che canale vederla in tv? Il programma - la diretta e le repliche. Occhio all’ora legale… : Domenica 25 marzo si correrà il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Melbourne andrà in scena una battaglia campale per la vittoria: Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e dovrà guardarsi le spalle dalle arrembanti Ferrari che hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e conquistare una fantastica vittoria. Kimi Raikkonen scatterà accanto al Campione del Mondo mentre Sebastian ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 18 marzo : l’ItAlia vince la Coppa del Mondo nello snowboardcross a squadre! Trionfo nel PSL : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 18 marzo). Sarà la giornata conclusiva per molte discipline: si concludono le Coppe del Mondo di sci alpino e di sci di fondo, ultimi atti anche per la combinata nordica. Spazio anche al biathlon con la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Oslo, chiusura anche per lo snowboard con la prova a squadre. L’italia è affamata e vuole altri podi: occhio al ...

