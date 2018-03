Aiuta un anziano | sorpresa record per lei La sua foto | mentre taglia la carne a un uomo

caffeinamagazine

(Di domenica 25 marzo 2018) Per favore, ricordiamoci di essere umani. Almeno ogni tanto. Questa storia, che sta facendo il giro del mondo, ci racconta di come un piccolo gesto di gentilezza rende migliore la vita di chi lo fa, di chi ne beneficia e anche di chi sta a guardare. È quello che è effettivamente accaduto in una tavola calda di La Marque, in Texas, dove Evoni Williams, una cameriera di 18 anni, hato con generosità e discrezione uncliente. La sua premura è stata documentata da un’altra avventrice del locale, che ha pubblicato su Facebook unadella scena diventata virale. Un gesto di umanità, semplice e spontaneo. Una giovane cameriera cheun clienteche non riesce a muoversi bene. La giovane, la diciottenne Evoni Williams, si accorge che l’non può tenere bene le posate in mano, allora si china e gliil cibo nel piatto in piccoli pezzi. Evoni ha così ...